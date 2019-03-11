Дела обвиняемых в экстремизме томских активистов Егора Алексеева и Максима Шульгина закрыли

Новости

В Томске прекратили уголовные дела активистов Егора Алексеева и Максима Шульгина, сообщает их адвокат Андрей Миллер. 21 февраля Ленинский районный суд Томска закрыл дело Алексеева, а 27 февраля следователь следственного отдела по Советскому району Томска — дело Шульгина. Оба активиста левого движения обвинялись за выложенный в Сети контент по статье 282 УК РФ: действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Отмечается, что при оглашении постановления не прозвучало, что бывшие обвиняемые имеют право на реабилитацию.

Напомним, что анархист, член движения «РОТ-фронт» Егор Алексеев обвинялся в том, что в июне 2014 года разместил на своей странице под учетной записью «Мирослав Мудрый» в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик «Анархисты_Антифашисты» под песню коллектива «The Crhryme Scene» — «Звуки Революции». Ролик якобы был направлен на возбуждение ненависти и вражды к полицейским. При этом доступ к контенту был ограничен.



Представители движения «РОТ-фронт» заявляли, что данное дело является политическим. По их словам, в ходе обыска в квартире активиста силовики его избили. А страница, которая якобы принадлежит Егору и с которой он публиковал видео, зарегистрирована на неизвестное лицо.



Максима Шульгина вместе с другими активистами «Левого Блока» задержали в апреле 2018 года. Максим утверждал, что его пытали и избили. Причиной задержания стало уголовное дело по той же статье 282 УК РФ. Дело на Максима Шульгина завели за размещенные «ВКонтакте» аудиозаписи, оскорбляющие, по мнению следствия, сотрудников полиции. В декабре активист «Левого блока» рассказывал об очередном задержании и пытках. По словам Шульгина, его похитили неизвестные люди в масках, представившиеся сотрудниками ФСБ, и принуждали отказаться от данных ранее показаний против силовиков.



Адвокат активистов Андрей Миллер отмечает, что дела были прекращены в связи с декриминализацией статьи 282, как и в случае со многими другими экстремистами за контент в интернете. Копия постановления защитнику не вручена до сих пор.



Адвокат отмечает относительно хода дела Максима Шульгина, что заключение лингвистической экспертизы, произведенное на базе НИ ТПУ, где Максим учился и неоднократно конфликтовал на почве политических взглядов, не содержит подписи эксперта о том, что ему разъяснили ответственность за заведомо ложное заключение, но содержит множество других ошибок. Согласно постановлению о прекращении уголовного дела, следствие в течение восьми месяцев не смогло получить доказательств того, что страница принадлежала обвиняемому. Следствие опиралось только на показания трех свидетелей о политической активности Шульгина.



При первоначальном рассмотрении дела Егора Алексеева судья пыталась выяснить у него, не является ли ношение им бороды следствием принадлежности к ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред.) и принадлежит ли ему куртка с «фашистской символикой». По словам Андрея Миллера, речь шла об изъятой у свидетеля куртки с изображением флага ФРГ.

