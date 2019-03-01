Декорации для фильма «Тобол» создавались на основе работ томского историка

Продюсер фильма Олег Урушев рассказал в интервью газете «Тюменские известия», что доподлинно неизвестно, как выглядели дома Гарина и жилище Ремезова, поэтому было решено построить для декораций типичный сибирский дом. Для создания использовались разработки профессора Марии Черной из монографии «Воеводская усадьба в Томске. 1660–1760 гг.: историко-археологическая реконструкция».

На основе исследований ученого авторы фильма построили дом изографа Тобольска Семена Ремезова и дом первого сибирского губернатора Матвея Гарина — основой для него стала реконструкция хором томского воеводы.

«Отсутствие точных описаний и планов жилищ Семена Ремезова и Матвея Гагарина, с одной стороны, и типичный характер русского домостроения того времени, с другой, обусловили обращение к материалам археологических раскопок Томска для реконструкции посада сибирских старожилов. Коллеги-археологи из Тобольска, с которыми нас связывает давнее сотрудничество, посоветовали авторам фильма обратиться ко мне за консультацией. В итоге они взяли мою монографию в качестве основы для воспроизведения исторических построек», – рассказала автор монографии.

«Томск занимал, по сути, второе место в Западной Сибири после Тобольска. Томские воеводы обладали огромной властью, подчас даже соперничая с тобольскими. Высокий ранг томских воевод позволяет использовать реконструкцию воеводских хором из Томска для воссоздания исторической среды, в которой обитали тобольские воеводы, – отметила профессор. – Это выразительная, наглядная картинка – вот 3-ярусный дом, вот 2-маршевая лестница, парадные сени, где воеводы торжественно принимали послов. Воевода – это еще и представительская фигура, чем пышнее и богаче выглядели хоромы – тем большее впечатление они производили на сибирских аборигенов и соответствовали их представлениям о престиже, играющим весьма значимую роль в их мироощущении».

Профессор убеждена, что наука должна «идти в народ» и приносить пользу, поэтому научные разработки нужно популяризировать.

«Археология в этом смысле обладает богатым потенциалом: мы раскапываем постройки, артефакты, остатки интерьеров, можем и должны это показать. Историческая память не может быть абстрактной, она всегда конкретна. Доступное и понятное воспроизведение прошлого формирует культуру исторической памяти, уважение к достижениям и опыту прошлых поколений, истории в целом, без чего невозможно здоровое развитие общества», – подчеркнула Мария Черная.

«Тобол» посвящен истории освоения Сибири в петровские времена, при первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Снимать кино начали в марте 2017 года. Полнометражный художественный фильм «Тобол» выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу «1 канала» планируется создание телевизионной версии из 8 серий.





В сериале известный томич Андрей Бурковский играет роль Йохана Рената, пленного шведа, который был отправлен в ссылку в Тобольск. Роль Петра I исполняет Дмитрий Дюжев, Семена Ремезова играет Дмитрий Назаров.





В основе сюжетной линии фильма лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это вымышленные герои. Маша Ремезова, правда, существовала в реальности, но о ней мало что известно. А вот дух времени становления российской государственности в Сибири петровской эпохи авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью.