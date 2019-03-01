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01 марта,
2019
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Декорации для фильма «Тобол» создавались на основе работ томского историка

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Исторические постройки 17 века, фигурировавшие в фильме «Тобол» создавались по реконструкции профессора ТГУ Марии Черной, сообщает пресс-служба вуза.


На основе исследований ученого авторы фильма построили дом изографа Тобольска Семена Ремезова и дом первого сибирского губернатора Матвея Гарина — основой для него стала реконструкция хором томского воеводы.


Продюсер фильма Олег Урушев рассказал в интервью газете «Тюменские известия», что доподлинно неизвестно, как выглядели дома Гарина и жилище Ремезова, поэтому было решено построить для декораций типичный сибирский дом. Для создания использовались разработки профессора Марии Черной из монографии «Воеводская усадьба в Томске. 1660–1760 гг.: историко-археологическая реконструкция».

«Отсутствие точных описаний и планов жилищ Семена Ремезова и Матвея Гагарина, с одной стороны, и типичный характер русского домостроения того времени, с другой, обусловили обращение к материалам археологических раскопок Томска для реконструкции посада сибирских старожилов. Коллеги-археологи из Тобольска, с которыми нас связывает давнее сотрудничество, посоветовали авторам фильма обратиться ко мне за консультацией. В итоге они взяли мою монографию в качестве основы для воспроизведения исторических построек», – рассказала автор монографии.

Декорации для фильма «Тобол» создавались на основе работ томского историка

Мария Черная реконструировала резиденцию томского воеводы, власть которого распространялась на значительную часть Западной Сибири.


«Томск занимал, по сути, второе место в Западной Сибири после Тобольска. Томские воеводы обладали огромной властью, подчас даже соперничая с тобольскими. Высокий ранг томских воевод позволяет использовать реконструкцию воеводских хором из Томска для воссоздания исторической среды, в которой обитали тобольские воеводы, – отметила профессор. – Это выразительная, наглядная картинка – вот 3-ярусный дом, вот 2-маршевая лестница, парадные сени, где воеводы торжественно принимали послов. Воевода – это еще и представительская фигура, чем пышнее и богаче выглядели хоромы – тем большее впечатление они производили на сибирских аборигенов и соответствовали их представлениям о престиже, играющим весьма значимую роль в их мироощущении».

Декорации для фильма «Тобол» создавались на основе работ томского историка

Профессор убеждена, что наука должна «идти в народ» и приносить пользу, поэтому научные разработки нужно популяризировать. 

«Археология в этом смысле обладает богатым потенциалом: мы раскапываем постройки, артефакты, остатки интерьеров, можем и должны это показать. Историческая память не может быть абстрактной, она всегда конкретна. Доступное и понятное воспроизведение прошлого формирует культуру исторической памяти, уважение к достижениям и опыту прошлых поколений, истории в целом, без чего невозможно здоровое развитие общества», – подчеркнула Мария Черная.

«Тобол» посвящен истории освоения Сибири в петровские времена, при первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Снимать кино начали в марте 2017 года. Полнометражный художественный фильм «Тобол» выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу «1 канала» планируется создание телевизионной версии из 8 серий.


В  сериале известный томич Андрей Бурковский играет роль Йохана Рената, пленного шведа, который был отправлен в ссылку в Тобольск. Роль Петра I исполняет Дмитрий Дюжев, Семена Ремезова играет Дмитрий Назаров.


В основе сюжетной линии фильма лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это вымышленные герои.  Маша Ремезова, правда, существовала в реальности, но о ней мало что известно. А вот дух времени становления российской государственности в Сибири петровской эпохи авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью.

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