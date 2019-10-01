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01 октября,
2019
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Дефицит в 1,5 млрд рублей. Проект бюджета Томской области на 2020 год поступил в облдуму

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Проект бюджета Томской области на 2020-2022 годы поступил в облдуму. К первому чтению предлагается утвердить общий объем доходов в сумме 60,92 миллиарда рублей, расходов — 62,4 миллиарда рублей, дефицит — в сумме 1,476 миллиарда рублей.

Проект бюджета на 2020 год сохраняет социальную направленность:  на социально-культурную сферу будет направлено больше 60 % от общего объема расходов, отмечается на сайте областного парламента. 


В первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» депутаты рассмотрят на 37 собрании областной Думы в конце октября.


Затем проект закона будет направлен в согласительную комиссию для подготовки его к рассмотрению во втором чтении с учетом предложений и поправок, поступивших от субъектов законодательной инициативы.


Также после первого чтения документ выносится на рассмотрение совета общественных инициатив при областной Думе.


Добавим, что проект бюджета на 2019 год вносился с дефицитом в 976,7 миллиона рублей. Доходы составляли 53,48 млрд рублей, расходы — 54,45 млрд рублей. В 2018 году власти планировали бездефицитный бюджет. Общий объем доходов и расходов был запланирован в сумме 53,67 миллиарда рублей.

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