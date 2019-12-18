Дед Мороз может поздравить томичей по телефону

«Прямую линию» для связи с главным зимним волшебником для всех жителей России запустила компания МТС. Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки можно с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 года.

Связаться с Дедом Морозом абоненты МТС могут по телефону — 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов.





Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного дедушки, позвонив по номеру +7(915)005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.





Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.