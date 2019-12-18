Добрые новости
18 декабря,
2019
1
фото
Новости

Дед Мороз может поздравить томичей по телефону

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

«Прямую линию» для связи с главным зимним волшебником для всех жителей России запустила компания МТС. Услышать в трубке поздравление от Деда Мороза и Снегурочки можно с 17 декабря 2019 по 31 января 2020 года.

Связаться с Дедом Морозом абоненты МТС могут по телефону — 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов.


Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного дедушки, позвонив по номеру +7(915)005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.


Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой на скачивание новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.

Дед Мороз может поздравить томичей по телефону
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.