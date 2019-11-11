Дед Мороз из Великого Устюга в Томске: И взрослые тоже пишут письма
В четвертый раз наш город посетил главный новогодний волшебник — Дед Мороз из Великого Устюга. Маленьких и больших томичей самый главный волшебник собрал на традиционную пресс-конференцию в пространстве «Точка кипения». Оказывается, письма с просьбами и пожеланиями летят к Деду Морозу круглый год. Пишут их не только дети, но и взрослые. Причем мамы и папы не столько просят себе подарки, сколько хотят выговориться.
«В 2018 году мне пришло 230 тысяч писем из 112 стран мира, — рассказал Всероссийский Дед Мороз. — Самая популярная просьба среди детей — последние технические новинки. Если раньше это были телефоны, то сейчас коптер и скутер. Также просят «Лего» и «Лол». Каждое третье письмо — от взрослых. Некоторые жалуются на коммунальные неурядицы. Женщины просят доброго супруга, лада в семье и здоровья детям. Мужчины — карьерного роста, автомобили и игрушки другого ценового порядка. А часто людям просто не с кем поговорить и они размышляют о мире, смысле жизни, добре и зле, ищут ответы на вечные вопросы. И как остановить войны на Земле».
Больше всего писем Дед Мороз получает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Свердловской областей. Меньше всего — с Камчатки и Сахалина.
Восьмилетний томич Егор Лапшин тоже писал письмо Деду Морозу. Главный новогодний волшебник зачитал его вслух. Мальчик с диагнозом «Спинально мышечная атрофия первого типа» мечтает о «ветре в лицо». И Дед Мороз пообещал помочь подопечному фонда Алены Петровой — 31 декабря положить под елку электрическую инвалидную коляску.
Дед Мороз пробудет в Томске два дня — 11 и 12 ноября. За это время он посетит центр реабилитации «Шаг вперед», познакомится с ребятами из школы-интерната для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, а также навестит малышей из центра помощи детям «Орлиное гнездо». Всего за четыре года главный зимний волшебник проехал 40 тысяч километров, посетил более 200 социальных учреждений и 220 семей, подарил 325 тонн подарков.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?