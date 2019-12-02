Дан старт проекту «Большой университет»: что будет дальше

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2 декабря губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал старт проекту «Большой университет».

«А вообще, эта идея не нова, еще в 1990-е годы ее озвучивал тогдашний ректор Томского политеха Юрий Петрович Похолков, — напомнил губернатор Томской области Сергей Жвачкин участникам стратсессии. — Чтобы исключить инсинуации, подчеркну: в проекте «Большого университета» не идет речь об объединении вузов в одно юридическое лицо с одним ректором, ученым советом и студенческим билетом. Речь идет о синергии, которая есть сегодня, например, в Оксфорде и Стэнфорде».

О том, что предлагается изменить в рамках проекта и что будет с вузами дальше, в материале ТВ2.

Кто станет участником?

В состав «Большого университета» войдут все вузы и научно-исследовательские институты региона.

Пилотом для отработки механизмов по созданию и управлению «Большим университетом» Томска станет единая образовательная программа в области IT, которую совместно запустят ТГУ, ТПУ и ТУСУР уже в следующем учебном году. На примере совместного межвузовского IT-модуля будут отрабатываться формы кооперации вузов и способы управления образовательной программой, которые в дальнейшем могут быть переложены на «Большой университет». Подобных пилотных программ планируется несколько.

«Главным результатом, на мой взгляд, была слаженная совместная работа команд томских вузов. Коллеги делились своими впечатлениями, что для них тоже важно вместе поработать на таком уровне. Мы договорились, что в ноябре проведем совместную стратегическую сессию по проектированию этой кооперации в рамках проекта «Большой университет», — говорил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Зачем это нужно?

Замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова объясняла необходимость создания такого центра международными конкурсами. По ее словам, такой университет уже сейчас соотносим с МГУ по количеству очников и доле иностранных студентов.

«В короткий срок «Большой университет» может стать ключевым участником мирового научно-образовательного пространства и усилить присутствие России в топ-100 мировых предметных рейтингов», — отметила замгубернатора.

Еще одна задача —это создание территории для жизни студентов. В том числе студенческого кампуса на левом берегу Томи, где будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты и многое другое. Затраты на строительство кампуса оцениваются в 20 млрд рублей.

Что будет с вузами?

Власти неоднократно подчеркивали, что вузы и научные центры сохранят свою автономность.

«История с «Большим университетом» – это история про то, как повысить, не объединяя юридические лица, кооперацию и интеграцию таким образом, чтобы экономический, организационный и социальный эффекты кратно выросли. За эти годы мы много экспериментировали с разными форматами. Компаниям нужны одна точка входа в регион», — говорил Эдуард Галажинский.

Со 2 по 6 декабря пройдет первая стратегическая межвузовская сессия, в которой примут участие ректоры всех университетов, проректоры и руководители научных групп. Планируется отработать ключевые направления. В 2020 году данная концепция также будет дорабатываться.