Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие

В Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошел прорыв дамбы, сообщили в краевом управлении МЧС. На месте работают 270 человек и около 50 единиц техники, есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент произошел в 6:00 по местному времени. Дамба, которая стояла на технологическом водоеме золотодобывающей артели, разрушилась, в результате чего затопило два общежития, в которых проживали в общей сложности до 80 рабочих. Точное количество находившихся там людей устанавливается специалистами.





По информации МЧС, 12 работников золотодобывающий артели погибли. Судьба еще 13 человек неизвестна.



«На место происшествия в Курагинский район из соседнего с Красноярским краем региона - Республики Хакасия - вылетел один вертолет МИ-8 МЧС России и еще один вертолет из города Красноярска со спасателями на борту для оказания помощи пострадавшим», - сообщает краевое управление МЧС.





Как отметили в ведомстве, связь с местом происшествия неустойчивая. Поэтому вся информация уточняется.