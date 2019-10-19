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19 октября,
2019
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Новости

Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошел прорыв дамбы, сообщили в краевом управлении МЧС.  На месте работают 270 человек и около 50 единиц техники, есть погибшие и пострадавшие. 

Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие
Фото: vk.com/live_kras
Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие
Фото: vk.com/live_kras

Инцидент произошел в 6:00 по местному времени. Дамба, которая стояла на технологическом водоеме золотодобывающей артели, разрушилась, в результате чего затопило два общежития, в которых проживали в общей сложности до 80 рабочих. Точное количество находившихся там людей устанавливается специалистами. 


По информации МЧС,  12 работников золотодобывающий артели погибли. Судьба еще 13 человек неизвестна.


«На место происшествия в Курагинский район из соседнего с Красноярским краем региона - Республики Хакасия - вылетел один вертолет МИ-8 МЧС России и еще один вертолет из города Красноярска со спасателями на борту для оказания помощи пострадавшим», - сообщает краевое управление МЧС.


Как отметили  в ведомстве, связь с местом происшествия неустойчивая. Поэтому вся информация уточняется. 

В Следственном комитете по Красноярскому краю возбудили уголовное дело.


«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — отметили в СК по Красноярскому краю. 


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли  опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Как пишет «Интерфакс», на место ЧП выехали специалисты Енисейского управления Ростехнадзора для установления причин инцидента. В Ростехнадзоре назвали дамбу золотодобывающей артели нелегальной. Специалисты отметили, что дамба в их управлении не числилась, к ним не поступало никаких документов и проверки они не проводили. 


UPD: 

Количество погибших увеличилось до 15 человек.

Разрушение дамбы произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины.


UPD:

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что дамба на реке Сейба могла прорваться из-за дождей. Губернатор считает, что природный фактор стать причиной происшествия. Он также предполагает, что трагедия могла произойти из-за несоблюдения технологий при строительстве дамбы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: Правительство Красноярского края
Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие
Фото: Правительство Красноярского края
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