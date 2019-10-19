Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие
В Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошел прорыв дамбы, сообщили в краевом управлении МЧС. На месте работают 270 человек и около 50 единиц техники, есть погибшие и пострадавшие.
Инцидент произошел в 6:00 по местному времени. Дамба, которая стояла на технологическом водоеме золотодобывающей артели, разрушилась, в результате чего затопило два общежития, в которых проживали в общей сложности до 80 рабочих. Точное количество находившихся там людей устанавливается специалистами.
По информации МЧС, 12 работников золотодобывающий артели погибли. Судьба еще 13 человек неизвестна.
«На место происшествия в Курагинский район из соседнего с Красноярским краем региона - Республики Хакасия - вылетел один вертолет МИ-8 МЧС России и еще один вертолет из города Красноярска со спасателями на борту для оказания помощи пострадавшим», - сообщает краевое управление МЧС.
Как отметили в ведомстве, связь с местом происшествия неустойчивая. Поэтому вся информация уточняется.
В Следственном комитете по Красноярскому краю возбудили уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — отметили в СК по Красноярскому краю.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.
Как пишет «Интерфакс», на место ЧП выехали специалисты Енисейского управления Ростехнадзора для установления причин инцидента. В Ростехнадзоре назвали дамбу золотодобывающей артели нелегальной. Специалисты отметили, что дамба в их управлении не числилась, к ним не поступало никаких документов и проверки они не проводили.
UPD:
Количество погибших увеличилось до 15 человек.
Разрушение дамбы произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины.
UPD:
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что дамба на реке Сейба могла прорваться из-за дождей. Губернатор считает, что природный фактор стать причиной происшествия. Он также предполагает, что трагедия могла произойти из-за несоблюдения технологий при строительстве дамбы.
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