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25 июля,
2019
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Дальнобойщика из Томска нашли мертвым в кабине фуры в Башкирии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Башкирии в кабине грузовика нашли тело мужчины. Как сообщили в УМВД по Республике Башкортостан, накануне днем в Иглинском районе на 1516 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск съехал в кювет грузовой автомобиль Volvo.

Дальнобойщика из Томска нашли мертвым в кабине фуры в Башкирии
Фото: УМВД по Республике Башкортостан

В кабине обнаружен водитель, 53-летний житель Томской области, без признаков жизни. В числе прочих рассматривается версия смерти мужчины в результате сердечного приступа, — из сообщения УМВД.

Дальнобойщика из Томска нашли мертвым в кабине фуры в Башкирии
Фото: УМВД по Республике Башкортостан

Также стало известно, что у погибшего был установлен кардиостимулятор. Причины и подробности происшествия выясняются полицией.

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