Новости
Дальнобойщика из Томска нашли мертвым в кабине фуры в Башкирии
3 часа назад
В Башкирии в кабине грузовика нашли тело мужчины. Как сообщили в УМВД по Республике Башкортостан, накануне днем в Иглинском районе на 1516 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск съехал в кювет грузовой автомобиль Volvo.
В кабине обнаружен водитель, 53-летний житель Томской области, без признаков жизни. В числе прочих рассматривается версия смерти мужчины в результате сердечного приступа, — из сообщения УМВД.
Также стало известно, что у погибшего был установлен кардиостимулятор. Причины и подробности происшествия выясняются полицией.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?