Да будет свет: открылась новая линия по производству «лампочек томича». Фото
Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с инженерами компании «Руслед» запустили роботизированную линию по производству лампочек Томича — светодиодных ламп с нитевидными светодиодами.
Технологию по производству ламп с нитевидными светодиодами разработали в ТУСУРе. Лампы отвечают стандартам качества, энергосбережения и влияния на организм человека. Они благотворно влияют на самочувствие и эмоциональное состояние человека: они не вредят глазам, а также абсолютно экологичны и не содержат в себе ртути и пластика, поэтому совершенно безопасны для природы.
Так томские лампы потребляют от четырех до шести Ватт (для сравнения лампа накаливания потребляет в среднем 60 Ватт) и могут прослужить два года, отмечают на заводе. Они изготовлены не из пластика, а из стекла и небольшого цоколя. Разработчики подчеркивают, что это первые подобные лампы российского производства, ближайший аналог изготавливают в Китае.
Общая площадь автоматизированной линии – 680 квадратных метров, стоимость установленного на ней оборудования – более 115 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в проект составил 350 миллионов рублей.
Производительность линии при полной загрузке составит 6,5 миллиона лампочек в год. В смену производится около 7 тысяч ламп. Это дает возможность занять около 10 % рынка ламп России. Поставлять лампочки планируется во все регионы РФ и даже за рубеж.
«Если предыдущие варианты исполнения "лампочки томича" включали большое количество ручных операций, то текущий проект был полностью направлен на автоматизацию технологической цепочки», – цитирует пресс-служба ТУСУРа директора НИИ светодиодных технологий ТУСУРа Василия Туева.
По словам Туева, новая линия по производству ламп станет одновременно учебно-научно-промышленной лабораторией ТУСУРа, где студенты будут на практике изучать технологические операции по изготовлению ламп, а сотрудники – совершенствовать технологию, вести новые разработки.
В 2020 году завод планирует запустить участок по производству самих светодиодных нитей. Сейчас их привозят из Китая и Южной Кореи.
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