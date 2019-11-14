Да будет свет: открылась новая линия по производству «лампочек томича». Фото

Технологию по производству ламп с нитевидными светодиодами разработали в ТУСУРе. Лампы отвечают стандартам качества, энергосбережения и влияния на организм человека. Они благотворно влияют на самочувствие и эмоциональное состояние человека: они не вредят глазам, а также абсолютно экологичны и не содержат в себе ртути и пластика, поэтому совершенно безопасны для природы.





Так томские лампы потребляют от четырех до шести Ватт (для сравнения лампа накаливания потребляет в среднем 60 Ватт) и могут прослужить два года, отмечают на заводе. Они изготовлены не из пластика, а из стекла и небольшого цоколя. Разработчики подчеркивают, что это первые подобные лампы российского производства, ближайший аналог изготавливают в Китае.