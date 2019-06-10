«Цвет крыши тоже важен»: Евгений Паршуто о главных архитектурных проблемах Томска

Архитектурный облик Томска — это «позавчерашний день», высказался на встрече с журналистами замгубернатора Евгений Паршуто. Он признал, что проблему нужно решать комплексно, обращая внимание на все, даже на цвет крыш.

«Для тех людей, которые занимаются стратегическим, территориальным планированием региона, главный вопрос — как совместить несколько основополагающих городских функций, которые сложно совмещаются. Что я имею в виду? В первую очередь это тот исторический пласт, который сформировался, который подтвержден. Мы один из 44 городов России, которые получили почетный статус исторического поселения федерального значения. В этом списке всего пять региональных столиц, среди них и Томск — первая региональная столица, которая серьезно проработала границы исторического поселения, регламенты по новым правилам 2016 года. Это очень важный момент, который связан с многочисленными ограничениями застройки центра города. Территория хоть и небольшая, всего лишь три процента Томска, но на этих трех процентах сосредоточены основные функции города. Это в первую очередь научно-образовательный центр. И нам важно понять, что на этой территории будет. <...> Поэтому основной для нас вопрос — как дальше организовать развитие, чтобы не нарушить целостность, которая и так уже за прошедшие 20 лет изрядно нарушена», — сказал Евгений Паршуто.





При этом главный архитектор Томской области отметил, что есть и ряд других проблемных вопросов.



«Как сочетать новые материалы, новые подходы к территориям. Как применять экологические материалы, которые есть в регионе, но которые мы используем на 0,001 %. Мы ведь в жилищном строительстве подобрались только к самым основным — квартальная планировка, пониженная этажность. Это уже позавчерашний день. Нужно делать то, что делают во всем мире, в России, где строятся новые районы по совсем другим принципам».





Среди причин такого отставания Евгений Паршуто назвал узкий подход.





«Мы все время решаем конкретную проблему. Капитальный ремонт домов — значит, нужно капитально отремонтировать дом. А на мелочи, цвет крыш, например, внимание не обращаем. Я два года назад давал интервью и сказал, что нам не до цвета крыш, нам бы сто домов отремонтировать. На самом деле сейчас я себя за эти слова критикую, потому что все важно — и цвет крыш, и техническое устройство тротуара, и какую плитку мы туда кладем. Все зависит от мелочей».