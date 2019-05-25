«Цифровых» змеев запустили в Томске

Всероссийская акция приурочена к волне перехода на цифровое телевидение. До отключения аналоговых телеканалов осталось восемь дней.
Фото: пресс-служба администрации Томской области
В Томске акция состоялась на площади Ново-Соборной, участие в ней приняли 120 волонтеров. Волонтеры запустили в небо 22 воздушных змея с символикой Томской области и логотипами 20 телеканалов, сообщает обладминистрация.
Участников акции приветствовал начальник департамента по молодежной политике Максим Максимов. Он отметил, что волонтеры уже несколько месяцев активно помогают жителям региона настроить прием цифрового телесигнала. Всего в этой работе участвуют около 400 добровольцев.
Есть среди вас те, кто каждый день выезжает по 20 адресам к людям старшего поколения, — поблагодарил волонтеров Максим Максимов. — Цель нашей акции — привлечь внимание томичей и всех жителей области к скорому переходу с аналогового вещания на цифровое, напомнить, что до отключения аналогового сигнала осталось чуть больше недели.
Обратиться за помощью волонтеров в настройке оборудования для цифрового ТВ жители Томской области могут по телефону — 8 (3822) 60-29-29.
Напомним, 3 июня Томская область и еще 36 регионов России полностью перейдут на цифровое телевещание.