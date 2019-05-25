«Цифровых» змеев запустили в Томске

Есть среди вас те, кто каждый день выезжает по 20 адресам к людям старшего поколения, — поблагодарил волонтеров Максим Максимов. — Цель нашей акции — привлечь внимание томичей и всех жителей области к скорому переходу с аналогового вещания на цифровое, напомнить, что до отключения аналогового сигнала осталось чуть больше недели.