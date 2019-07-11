Добрые новости
11 июля,
2019
1
фото
Новости

Чубик остается ректором ТПУ еще на год

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Минобрнауки не может найти нового ректора для ТПУ и поэтому продлило полномочия Петра Чубика как временно исполняющего обязанности ректора Томского политехнического университета еще на год, сообщили ТВ2 сотрудники ТПУ.


ТПУ, как и ТГУ, входит в программу «5-100» и является федеральным учреждением высшего образования, поэтому ректоров в нем не избирают, а назначает Минобрнауки. 

Ректор НИ ТПУ Петр Чубик
Ректор НИ ТПУ Петр Чубик

Напомним, что Петр Чубик занимает пост ректора с 2008 года. В 2013 году был избран на эту должность второй раз. 


В 2017 году под руководством Петра Чубика в ТПУ прошла обширная реформа — вместо институтов в Томском политехническом университете появились школы, вместо кафедр отделения, бакалавриат разделился на два уровня, а магистратура на два типа.


В 2018 году в рамках реформы было сокращено штатное расписание профессорско-преподавательского состава (ППС) на 500 ставок — с 1600 до 1100, почти на треть. Реформой ТПУ многие сотрудники остались недовольны.


Ранее на пост ректора Национального исследовательского политехнического университета претендовал директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Мехман Юсубов. Однако Минобрнауки не утвердило его кандидатуру.

Читайте также:


Ждем перемен: ТПУ готовится ликвидировать институты и кафедры

В ТПУ обсуждают сокращение преподавателей. Чего ждать политехникам?

«Принципиальных сомнений нет»: Петр Чубик рассказал, как идет реформа в ТПУ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.