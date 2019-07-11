Чубик остается ректором ТПУ еще на год

ТПУ, как и ТГУ, входит в программу «5-100» и является федеральным учреждением высшего образования, поэтому ректоров в нем не избирают, а назначает Минобрнауки.

Минобрнауки не может найти нового ректора для ТПУ и поэтому продлило полномочия Петра Чубика как временно исполняющего обязанности ректора Томского политехнического университета еще на год, сообщили ТВ2 сотрудники ТПУ.

Напомним, что Петр Чубик занимает пост ректора с 2008 года. В 2013 году был избран на эту должность второй раз.





В 2017 году под руководством Петра Чубика в ТПУ прошла обширная реформа — вместо институтов в Томском политехническом университете появились школы, вместо кафедр отделения, бакалавриат разделился на два уровня, а магистратура на два типа.





В 2018 году в рамках реформы было сокращено штатное расписание профессорско-преподавательского состава (ППС) на 500 ставок — с 1600 до 1100, почти на треть. Реформой ТПУ многие сотрудники остались недовольны.





Ранее на пост ректора Национального исследовательского политехнического университета претендовал директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Мехман Юсубов. Однако Минобрнауки не утвердило его кандидатуру.