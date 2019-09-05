Что происходит в Суйге, где школу перенесли в больницу

4 сентября в селе Суйга, где единственную школу закрыли из-за аварийного состояния, а детям предложили учиться в местной больнице, прошла встреча жителей с местными властями. На этой встрече была и депутат областной думы Галина Немцева . Напомним, что родители школьников жаловались ТВ2, что из-за переезда дети вынуждены будут заниматься в тесноте, ходить в туалет на улице, а питаться дома.

«Обстановка была довольно накаленная. Порядка 60 человек были на встрече в местном Доме культуры. Также там присутствовал глава Молчановского района Юрий Сальков, начальник управления районного образования и и.о. главного врача центральной районной больницы, — рассказала ТВ2 Галина Немцева. — Дети до сих пор не учатся, планируется, что образовательный процесс начнется с понедельника».





Галина Немцева отметила, что в результате встречи: 80% помещений пункта общеврачебной практики отдано под школу, больничными остались лишь два кабинета, а большая часть медиков переехала в администрацию поселения.





«Других помещений в поселении, пригодных для обучения школьников, нет, — подчеркнула Галина Немцева. — Обучаться в клубе нельзя, в администрации тоже. Помещение ФАПа — новое, отремонтированное, чистое, светлое. Здание было построено три года назад, оно теплое. Там нашли помещение, в котором будет организован пункт приема пищи. К сожалению, без полноценного горячего питания, но с сухпайком и возможностью пить горячие напитки. Также нашелся кабинет и для подгтовишек. На улице будет оборудован новый туалет на четыре места. Были вопросы по освещению, этот вопрос урегулирован. Проблема наличия туберкулезных больных, которые будут находиться с детьми в одном помещении, снята вообще. По информации главврача, в Суйге был один больной, который завершил лечение и сейчас находится в Молчанове. Более того, главный врач пообещала, что в октябре привезут мобильный флюорограф и дети пройдут дополнительное обследование».



