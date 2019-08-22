Что надо знать о получении займа под залог автомобиля или ПТС

Нередко случается так, что возникают различные финансовые трудности, решить которые поможет кредит. Все чаще практикуется займ под залог авто. Владелец транспортного средства может с этим вопросом обратиться в банк или автоломбард. Перед тем как начать оформлять документ на получение ссуды, необходимо выбрать: вы хотите получить деньги под залог ПТС или автомобиля.
В этом случае договор выгоден для всех сторон, заключающих сделку. Машина может оставаться у владельца, но он выплачивает определенный процент кредитору. Последний уверен, что в любом случае не потеряет свои деньги — ему или вернут выданные средства, или он получит автомобиль в собственность. Данный вариант возможен, если нужная сумма не будет возвращена заемщиком.
Такой займ имеет как преимущества, так и недостатки. К плюсам можно отнести:
· оформление договора не требует большого количества документов;
· заемщик может быстро получить наличные;
· средство передвижения находится в собственности владельца — кредитор забирает только все документы на авто;
· невысокая процентная ставка;
· поручители не нужны, чтобы взять ссуду;
· предоставлять отчет о расходовании выданных денег не нужно.
К минусам такого займа можно отнести риск потерять имущество, короткий срок выдачи кредита, невысокая оценочная стоимость.
Основное отличие выдачи займов под залог авто — банк забирает машину на свою стоянку, где она находится до погашения кредита. Это основное условие кредитно-финансовых учреждений.
Перед тем как выдавать деньги, кредитный инспектор выбранного банка изучит все данные о предмете залога. Первое, на что он обратит внимание – срок службы авто и его характеристики. Если все требования удовлетворяют специалиста банка, то заемщик может рассчитывать на получение указанной в заявлении суммы.
Во избежание претензий со стороны автовладельца перед выдачей ссуды составляется акт, в котором подробно описаны все сведения об автомашине: пробег, состояние, год выпуска и прочее. Поэтому можно не сомневаться в том, что вам вернут вашу «ласточку» в целости и сохранности.
Свидетельство 1903475009166 от 28 февраля 2019 года
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