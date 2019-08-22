Что надо знать о получении займа под залог автомобиля или ПТС

Нередко случается так, что возникают различные финансовые трудности, решить которые поможет кредит. Все чаще практикуется займ под залог авто. Владелец транспортного средства может с этим вопросом обратиться в банк или автоломбард. Перед тем как начать оформлять документ на получение ссуды, необходимо выбрать: вы хотите получить деньги под залог ПТС или автомобиля.

В этом случае договор выгоден для всех сторон, заключающих сделку. Машина может оставаться у владельца, но он выплачивает определенный процент кредитору. Последний уверен, что в любом случае не потеряет свои деньги — ему или вернут выданные средства, или он получит автомобиль в собственность. Данный вариант возможен, если нужная сумма не будет возвращена заемщиком.





Такой займ имеет как преимущества, так и недостатки. К плюсам можно отнести:

· оформление договора не требует большого количества документов;

· заемщик может быстро получить наличные;

· средство передвижения находится в собственности владельца — кредитор забирает только все документы на авто;

· невысокая процентная ставка;

· поручители не нужны, чтобы взять ссуду;

· предоставлять отчет о расходовании выданных денег не нужно.





К минусам такого займа можно отнести риск потерять имущество, короткий срок выдачи кредита, невысокая оценочная стоимость.