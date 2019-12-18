Члены красноярского избиркома раскаиваются, что подорвали веру в честность выборов

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Члены участковой избирательной комиссии извинились перед гражданами РФ за то, что «своими действиями подорвали веру в честность выборов». Речь о выборах в горсовет Красноярска, которые прошли 9 сентября 2018 года. На этом округе выиграл глава фракции «Единая Россия» Андрей Козиков.

Обвиняемые в фальсификациях на выборах горсовета Красноярска опубликовали извинения перед жителями города. Заявление размещено на последней полосе выпуска муниципальной газеты «Красноярские новости» от 17 декабря, под сканвордом (издание имеется в распоряжении Тайги.инфо).



Фото: Тайга.инфо

Мы, Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С., члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 384 Красноярска, на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов 9 сентября 2018 года совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями, — сказано в обращении.

Прошкина, Попованова и Ахоян обвиняются по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Уголовное дело было возбуждено в октябре 2018 года, его рассматривает Свердловский районный суд Красноярска.

«9 сентября 2018 года жительница Свердловского района пришла на избирательный участок № 384 в гимназии № 14, чтобы проголосовать на выборах депутатов. Но ее фамилия уже фигурировала с отметкой об отданном голосе, — цитирует Тайга.инфо Следственный комитет. — Следователи [к октябрю 2018 года] установили, что подобный случай произошел еще с 10 избирателями».

Пострадавшим жителям было от 19 до 69 лет. Они не голосовали досрочно. Более того, в списках избирателей была информация, что они предоставляли паспорта и расписывались за получение бюллетеней. Подписи оказались поддельными, а это уголовная статья.

УИК № 384 находится на округе № 7, от которого в горсовет прошел единоросс Андрей Козиков, который возглавляет ООО «Городской молочный комбинат». Он стал координатором фракции «ЕР» и руководит комиссией по городскому хозяйству.

Фото: krasnoyarsk.dk.ru