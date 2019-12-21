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21 декабря,
2019
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Новости

Члены красноярского избиркома отделались условным сроком за фальсификацию выборов

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Свердловский районный суд Красноярска приговорил председателя участковой избирательной комиссии (УИК), а также еще двоих ее членов к условным срокам за фальсификацию на выборах депутатов горсовета, сообщает «Интерфакс-Сибирь».


В частности, суд приговорил председателя комиссии Ирину Попованову к одному году шести месяцам условного заключения. Секретарь УИК Альбина Прошкина получила один год условно, еще один член комиссии Анастасия Ахоян — 9 месяцев условно. Также всем троим суд запретил занимать должности в избирательных комиссиях сроком на два года.


Следствие выяснило, что осужденные члены УИК подделали заявления о досрочном голосовании от лица восьми граждан. После этого они вбросили голоса за «своих» кандидатов от лица еще 32 человек.

Ранее мы рассказывали, что Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С. извинились перед гражданами РФ за то, что «своими действиями подорвали веру в честность выборов». Выборы в горсовет Красноярска проходили 9 сентября 2018 года. На этом округе тогда выиграл глава фракции «Единая Россия» Андрей Козиков.


Обвиняемые в фальсификациях на выборах горсовета опубликовали извинения на последней полосе выпуска муниципальной газеты «Красноярские новости» от 17 декабря, под сканвордом.

Члены красноярского избиркома отделались условным сроком за фальсификацию выборов

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