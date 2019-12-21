Члены красноярского избиркома отделались условным сроком за фальсификацию выборов

Свердловский районный суд Красноярска приговорил председателя участковой избирательной комиссии (УИК), а также еще двоих ее членов к условным срокам за фальсификацию на выборах депутатов горсовета, сообщает «Интерфакс-Сибирь».





В частности, суд приговорил председателя комиссии Ирину Попованову к одному году шести месяцам условного заключения. Секретарь УИК Альбина Прошкина получила один год условно, еще один член комиссии Анастасия Ахоян — 9 месяцев условно. Также всем троим суд запретил занимать должности в избирательных комиссиях сроком на два года.





Следствие выяснило, что осужденные члены УИК подделали заявления о досрочном голосовании от лица восьми граждан. После этого они вбросили голоса за «своих» кандидатов от лица еще 32 человек.