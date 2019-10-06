Члены движения «Декоммунизация» вспомнили жертв политических репрессий в Томске

В Томске этим летом открылось первое региональное отделение движения «Декоммунизация», — рассказал руководитель движения Семен Кунгуров. — После этого отделения в регионах стали открываться еще в 30 городах России. Мы отказываемся от придатков коммунизма и Советского Союза на территории современной России. Это касается переименования топонимов в честь людей, которые совершали преступления против человечества.