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06 октября,
2019
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Члены движения «Декоммунизация» вспомнили жертв политических репрессий в Томске

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
2 часа назад

Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» возобновил работу историко-краеведческого клуба. К ним присоединились члены движения «Декоммунизация». Они провели встречу в следственном музее НКВД в честь памяти жертв политических репрессий. Участники встречи посмотрели фильм Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха» и обсудили режим сталинских репрессий. 

В Томске этим летом открылось первое региональное отделение движения «Декоммунизация», — рассказал руководитель движения Семен Кунгуров. — После этого отделения в регионах стали открываться еще в 30 городах России. Мы отказываемся от придатков коммунизма и Советского Союза на территории современной России. Это касается переименования топонимов в честь людей, которые совершали преступления против человечества. 

Добавим, что члены движения «Декоммунизация» ранее планировали провести акцию в Томске, приуроченную к созданию ГУЛАГа. Но власти отказали провести массовое мероприятие на улице. Активисты предлагали прийти с фотографиями своих предков, репрессированных в советское время, и рассказать о них. 

Предстоящая акция не только мемориальная, но и политическая. Наши требования — открытие архивов карательных органов, прекращение фальсификации истории, окончательная реабилитация жертв репрессий и диссидентов, изменение топонимов, носящих имена функционеров государственного террора, и прекращение политических репрессий в современной России, —  из сообщения группы «Декомунизация в Томске». 

Члены движения «Декоммунизация» добиваются переименования названных в честь большевистских деятелей улиц и демонтажа памятников советским деятелям. Движение «Декоммунизация» основал бывший лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео, известен своими провокационными акциями. 

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