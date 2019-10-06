Члены движения «Декоммунизация» вспомнили жертв политических репрессий в Томске
Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» возобновил работу историко-краеведческого клуба. К ним присоединились члены движения «Декоммунизация». Они провели встречу в следственном музее НКВД в честь памяти жертв политических репрессий. Участники встречи посмотрели фильм Юрия Дудя «Колыма – родина нашего страха» и обсудили режим сталинских репрессий.
В Томске этим летом открылось первое региональное отделение движения «Декоммунизация», — рассказал руководитель движения Семен Кунгуров. — После этого отделения в регионах стали открываться еще в 30 городах России. Мы отказываемся от придатков коммунизма и Советского Союза на территории современной России. Это касается переименования топонимов в честь людей, которые совершали преступления против человечества.
Добавим, что члены движения «Декоммунизация» ранее планировали провести акцию в Томске, приуроченную к созданию ГУЛАГа. Но власти отказали провести массовое мероприятие на улице. Активисты предлагали прийти с фотографиями своих предков, репрессированных в советское время, и рассказать о них.
Предстоящая акция не только мемориальная, но и политическая. Наши требования — открытие архивов карательных органов, прекращение фальсификации истории, окончательная реабилитация жертв репрессий и диссидентов, изменение топонимов, носящих имена функционеров государственного террора, и прекращение политических репрессий в современной России, — из сообщения группы «Декомунизация в Томске».
Члены движения «Декоммунизация» добиваются переименования названных в честь большевистских деятелей улиц и демонтажа памятников советским деятелям. Движение «Декоммунизация» основал бывший лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео, известен своими провокационными акциями.
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