Читинец начал голодовку за возвращение прямых выборов мэра

Читинский активист Николай Лиханов объявил голодовку за возврат прямых выборов мэра. С 2014 года главу Читы назначают чиновники и депутаты.

Сейчас я предлагаю вернуть выборы мэра с помощью референдума либо депутаты городские должны исполнить то решение, которое они приняли 18 мая 2016 года (инициатива находится на рассмотрении Заксобрания края), — цитирует Лиханова издание «Чита.ру» . — Решение три года не исполняется, не вносятся изменения ни в Устав города, ни в краевой закон о формировании муниципальных органов власти. Все это делается умышленно, чтобы сохранить нелегальные доходы монополистов.

Николай Лиханов заявил свой протест как бессрочный. Каждый день в 10 часов активист планирует выходить к зданию правительства Забайкальского края. Он также призывает присоединиться к его акции «неравнодушных граждан», чтобы сделать голодовку коллективной.





Николай Лиханов уже проводил голодовку в сентябре 2017 года. Тогда он добивался референдума за создание Республики Забайкалье и выступал против коррупции во власти. Через пять дней активист прекратил голодать из-за отсутствия реакции со стороны властей.