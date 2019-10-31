«Чистый мир» подал заявление в полицию по поводу кражи контейнеров

Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора. Ранее их вывезли сотрудники «Спецавтохозяйства».





«Нам никакой информации не поступало. Мы не знаем, где сетки и куда их увозят. На данный момент увезли 11 наших сеток — это те, о которых мы знаем», — пояснила ТВ2 сотрудница «Чистого мира» Мария Березина.





Напомним, руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе.



Сетки стали убирать накануне. В «Спецавтохозяйстве» подчеркнули, что взамен убранных будет установлено 300 сеток. Власти региона отметили, что действия САХа закон не нарушают.





Томичи запустили петицию в поддержку компании. В настоящий момент ее подписали больше 700 человек. «Чистый мир» в свою очередь направил заявление в прокуратуру, Следственный комитет и антимонопольную службу. Компания попросила ведомства проверить САХ на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и воспрепятствование законной экономической деятельности.





Депутат городской Думы Илья Леонтьев в своем аккаунте Инстаграм опубликовал ролик, в котором высказался в поддержку компании. Илья Леонтьев отметил, что сетки «Чистого мира» появились раньше, в период, когда их установку еще не нужно было согласовывать.





«Что меня в этой истории смущает. Повторюсь, регоператор имеет право согласовывать установку — это закон. Но имеет ли право регоператор самостоятельно вывозить чужое имущество? Не знаю. Этот вопрос стоит уточнить всем участникам конфликта. Что меня возмущает, как горожанина? Регоператор говорит: «Убирайте бочки, мы на их место поставим свои». Отлично. Но вы поставьте пока в другое место, <...> и на время, пока вы разбираетесь в судах, пусть в городе будет примерно 450 контейнеров - и САХа, и «Чистого мира», — сказал Илья Леонтьев.





Он несколько раз подчеркнул в своем обращении, что решать проблему надо через суд.





Добавим, сегодня стало известно, что также будут вывезены зеленые сетки, которые обслуживает Новосибирский перерабатывающий комбинат. Между тем, томичи в соцсетях писали, что сетки, накануне установленные САХом, утром были переполнены.





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