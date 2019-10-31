Число врачей в Томской области уменьшилось на 18 %

За 2018 год число врачей в Томской области сократилось на 18 %, сообщает РБК . Министр здравоохранения объясняет отток специалистов социальными причинами и зарплатами. Профсоюзный активист Владимир Сотников среди причин выделяет перегрузки на работе и «беспредел» начальства.

За 2018 год число врачей в России увеличилось на 404 специалиста, но в 54 регионах их число сократилось. На первом месте по уменьшению числа врачей оказалась Бурятия: с 3673 специалистов до 1499. Также в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Якутия.





Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает отрицательную динамику с переездом врачей в соседние регионы за более высокой зарплатой и социальными причинами.





«Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила министр РБК.





Томич и учредитель независимого профсоюза «Врачи России» Владимир Сотников, помимо низких зарплат, выделяет среди причин сокращения числа врачей перегрузки на работе и «беспредел» со стороны начальства.