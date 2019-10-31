Число пострадавших в ДТП с участием пожарной машины и маршрутки выросло
В томском облздраве уточнили информацию о количестве пострадавших в ДТП на проспекте Мира, где столкнулись пожарная машина и маршрутка.
«По уточненной информации Территориального центра медицины катастроф, сегодня в ДТП на проспекте Мира пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей, — говорится в сообщении. — Четырнадцать пострадавших были доставлены в стационары города, двум была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались. На текущий момент в больнице скорой медицинской помощи проходят обследования десять человек. Состояние двух госпитализированных в травматологическое отделение больницы врачам удалось стабилизировать, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести».
Двухлетняя девочка, доставленная в больницу скорой медицинской помощи № 2, после обследования была направлена на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась.
Напомним, ДТП произошло на перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии, где столкнулись три транспортных средства: автомобиль Урал, маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Nissan. На месте происшествия регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ДТП СКР начал проверку.
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