Число пострадавших в Ачинске увеличилось до 11 человек

По данным агентства ТАСС, число пострадавших от взрывов в Ачинске увеличилось до 11 человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Официальных сведений о погибших нет.





«Оформляем одиннадцатого. Это гражданский, который работает в воинской части. Его госпитализируют в травматологическое [отделение]», — сообщил собеседник агентству.





Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находится 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.





Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезут жителей. Накануне, 5 августа вечером, полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Предполагается эвакуировать более 10 тысяч человек. На месте происшествия работают экстренные службы. В Ачинском районе введен режим ЧС.





На место происшествия прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс и замминистра обороны, генерал Дмитрий Булгаков.