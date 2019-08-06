Число пострадавших в Ачинске увеличилось до 11 человек
По данным агентства ТАСС, число пострадавших от взрывов в Ачинске увеличилось до 11 человек, ранее сообщалось о семи пострадавших. Официальных сведений о погибших нет.
«Оформляем одиннадцатого. Это гражданский, который работает в воинской части. Его госпитализируют в травматологическое [отделение]», — сообщил собеседник агентству.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находится 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.
Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезут жителей. Накануне, 5 августа вечером, полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Предполагается эвакуировать более 10 тысяч человек. На месте происшествия работают экстренные службы. В Ачинском районе введен режим ЧС.
На место происшествия прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс и замминистра обороны, генерал Дмитрий Булгаков.
Как сообщает Тайга. Инфо, по данным на утро 6 августа, людей начали эвакуировать в Красноярск на электричках. На вокзале их встретят автобусы и доставят до мест временного размещения, которые оборудовали в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов. По словам местных жителей, среди населения паника.
В Ачинске, по информации мэрии, развернуто 10 пунктов временного размещения на 4000 человек (в трех школах и 7 детсадах), в них размещено 1516 человек, среди которых 71 ребенок. Еще 11 пунктов развернули в Назарово, они рассчитаны на 1034 человека, размещено 596 человек. Дополнительно размещены ПВР в Малиновке, Тарутино, Ястребово, Лапшихе, Причулымском.
На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на 712 километре ввели ограничение для движения грузовиков.
«Для автомобилистов организован объезд через участок: н.п. Козулька — н.п. Шадрино — н.п. Назарово — н.п. Березовское — н.п. Шарыпово — н.п. Тисуль — н.п. Тяжинский. При помощи аварийной радиосвязи проведено информирование водителей дальних рейсов о сложившейся дорожной обстановке, сообщает МЧС», — пишет Тайга. Инфо.
Кроме того, перекрыто движение на автодороге 04К-003 «Ачинск-Ужур-Троицк».
Видео: группа "Подслушано в Ачинске" в соцсети во ВКонтакте
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?