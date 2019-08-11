Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 17

Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.







По словам Минздрава, всего после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек. «Двое из них - военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение», - сказал представитель Минздрава.





Он добавил, что при первых взрывах, которые произошли 5 августа, пострадали 14 человек, один человек погиб. Таким образом, общее количество пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском составило 31 человек.