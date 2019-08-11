Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 17
Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
По словам Минздрава, всего после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек. «Двое из них - военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение», - сказал представитель Минздрава.
Он добавил, что при первых взрывах, которые произошли 5 августа, пострадали 14 человек, один человек погиб. Таким образом, общее количество пострадавших при взрывах на военном складе под Ачинском составило 31 человек.
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Так деревня Каменка и военный городок в Ачинском районе выглядят сейчас. Напомним, вечером 5 августа на территории военной части начался пожар и взрывы боеприпасов. Людей эвакуировали в крупные города. Квартиры и дома многих жителей оказались под обстрелом снарядов... #всеновостинаенисее #енисейтв #каменка #ачинск
Напомним, что 5 августа в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находились 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.
Мэрия Ачинска объявила о частичной эвакуации города. Из районов, которые находятся близко к месту взрыва, вывезли жителей. 5 августа была полностью эвакуирована деревня Каменка, где проживает более тысячи человек. Деревня расположена недалеко от горящего склада боеприпасов. Один человек погиб, пострадали 13. Взрывы прекратились к утру 6 августа. Военные сказали, что причина взрывов — человеческий фактор.
Новая серия взрывов на складе произошла 9 августа. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии.
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