Число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 40 человек

Территориальный центр медицины катастроф Красноярского края сообщает о 40 пострадавших от взрывов боеприпасов под Ачинском. Серия взрывов произошла на территории воинской части в поселке Каменка 5 и 9 августа.

Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части в поселке Каменка Ачинского района на 14 августа составляет 40 человек, — говорится в сообщении. — Из них один человек погиб, амбулаторно осмотрен 31 пациент. В настоящий момент в стационарах Ачинска и Красноярска находятся восемь человек.

В центре уточняют, что от первой волны взрывов 5 августа пострадали 15 человек. Один из них погиб на месте, шестеро в состоянии средней степени тяжести попали в больницы. От новых взрывов 9 августа пострадали еще 25 человек. Медики отмечают, что основные причины последних обращений – ушибы и травмы, на которые пациенты обратили внимание не сразу.





При этом за матпомощью после взрывов в администрацию Ачинского района обратились более 1200 человек. Из них 799 человек уже получили по 10 тысяч рублей. Общая сумма компенсаций — восемь миллионов.





5 августа в Красноярском крае в результате пожара в военной части № 74008, что недалеко от Ачинска, взорвались склады с боеприпасами, в которых размещался инженерно-саперный полк. В пресс-службе ЦВО (Центральный военный округ) подтвердили, что загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, личный состав склада эвакуировали. В общей сложности на горящих площадках находится 40 тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 миллиметров.