Число обращений к омбудсмену по правам человека в Томской области увеличилось

По сравнению с прошлыми годами, число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области увеличилось, рассказала журналистам на пресс-конференции омбудсмен Елена Карташова. Рост числа обращений она связывает в том числе с тем, что жизнь некоторых категорий людей становится труднее.

В 2017 и 2018 годах число обращений оставалось стабильным. Но 2019 год показал, что у людей растет запрос на защиту их прав, — рассказала Елена Карташова. — За 11 месяцев этого года поступило 2283 обращения, на 16 % больше, чем в прошлом году.

Елена Карташова отметила, что на личном приеме у нее побывали 294 человек, 647 — у сотрудников аппарата. При этом 1391 из обратившихся за помощью — мужчины, 60 % из них находятся в местах изоляции. Рост числа обращения обмудсмен объясняет в том числе ухудшением уровня жизни.





«Тут несколько причин, нельзя одну назвать, — ответила омбудсмен на вопрос об увеличении числа обращений. — Может быть, больше стало информации, что наша служба в некоторых ситуациях работает не так формально, как государственные службы, и информация расходится. К тому же у определенных категорий людей жизнь все-таки становится труднее, это тоже нужно признать».