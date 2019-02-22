Чипы на кошках и собаках: сколько домашних животных стоит на учете в Томской области

В Томской области 12 тысяч собак и около 900 кошек имеют чипы — специальные электронные устройства, которые содержат информацию о хозяине, адресе проживания, поле и возрасте.

В ноябре 2012 года обладминистрация утвердила правила обязательной регистрации собак. Чипирование домашних питомцев — процедура добровольная. Хозяин животного сам может решать, нужна она его четвероногому другу или нет. Обязательным чипирование является только в двух случаях: при вывозе животного за границу и для участия в международных и европейских выставках. В этих случаях чип является гарантом того, что у данного конкретного животного есть все необходимые прививки (прежде всего против бешенства) и что оно принадлежит именно этим хозяевам.





В конце 2018 года в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными». Одним из пунктов закона является создание единой базы о домашних животных. В настоящее время Госдума готовит поправки в новый законопроект о регистрации животных в стране. Планируется, что чипирование станет обязательным.