Добрые новости
22 февраля,
2019
2
фото
Новости

Чипы на кошках и собаках: сколько домашних животных стоит на учете в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области 12 тысяч собак и около 900 кошек имеют чипы — специальные электронные устройства, которые содержат информацию о хозяине, адресе проживания, поле и возрасте.

Чипы на кошках и собаках: сколько домашних животных стоит на учете в Томской области

В ноябре 2012 года обладминистрация утвердила правила обязательной регистрации собак. Чипирование домашних питомцев — процедура добровольная. Хозяин животного сам может решать, нужна она его четвероногому другу или нет. Обязательным чипирование является только в двух случаях: при вывозе животного за границу и для участия в международных и европейских выставках. В этих случаях чип является гарантом того, что у данного конкретного животного есть все необходимые прививки (прежде всего против бешенства) и что оно принадлежит именно этим хозяевам.


В конце 2018 года в России приняли закон «Об ответственном обращении с животными». Одним из пунктов закона является создание единой базы о домашних животных. В настоящее время Госдума готовит поправки в новый законопроект о регистрации животных в стране. Планируется, что чипирование станет обязательным.

Чипы на кошках и собаках: сколько домашних животных стоит на учете в Томской области
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.