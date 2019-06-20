Чиновники решили собирать данные о загранпаспортах родителей школьников

Проект приказа о создании федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС) предполагает сбор для нее персональных данных школьников, их родителей и учителей, в том числе об их страницах в соцсетях, водительских правах и загранпаспортах. Об этом пишет «Интерфакс».

Предполагается, что ЦОС станет платформой для взаимодействия учащихся, родителей, учеников и администраций школ. В системе на каждого участника образовательного процесса будет создано цифровое портфолио. Государство сможет на основе данных этих портфолио отслеживать прохождение образовательных программ и оценивать навыки и достижения пользователей, говорится в проекте приказа.





Примерная анкета для учеников, учителей и родителей содержит поле для ссылок на аккаунты в соцсетях. Анкета для обучающегося включит данные об успеваемости, репетиторах, одноклассницах и допущенных правонарушениях. В анкете учителя будет указана его квалификация, нагрузка и научные достижения. В анкетах учителей и родителей предлагается ввести поля «водительское удостоверение» и «загранпаспорт».





На вопрос, зачем чиновникам эти данные, в Минпросвещения заявили, что «такая консолидация данных позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде». Там добавили, что сбор и обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с законами и с согласия участников образовательного процесса.





Опрошенные изданием эксперты отметили, что непонятно, как собранные данные будут охраняться. Исполнительный директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян считает, что школа не имеет права собирать информацию о деятельности детей и родителей в соцсетях без согласия взрослых. По словам юриста Романа Янковского, если школа собирает такие данные, то хранить их можно только при условии соблюдения законодательства о персональных данных и с объяснением целей их сбора.