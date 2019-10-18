Четыре вагона с лесом и склады загорелись в Красноярском крае. Пожар оцепила полиция

Утром 18 октября в ж/д тупике станции Мана в Красноярском крае загорелись четыре вагона с лесом. Площадь возгорания, по последним данным МЧС, составляет 3000 кв. м, на месте работает пожарный поезд.

Пожарное подразделение находится от станции Мана в 20 километрах. За полчаса, пока сотрудники МЧС добирались до места, огонь перекинулся с горящих вагонов на на постройки и склады леса. Площадь возгорания к моменту прибытия пожарных была 4000 кв. м.





В 6:45 по местному времени на пожар со станции Саянская приехал пожарный поезд. По последним данным, огонь локализован на площади 3000 кв. м.