Добрые новости
18 октября,
2019
1
фото
Новости

Четыре вагона с лесом и склады загорелись в Красноярском крае. Пожар оцепила полиция

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Утром 18 октября в ж/д тупике станции Мана в Красноярском крае загорелись четыре вагона с лесом. Площадь возгорания, по последним данным МЧС, составляет 3000 кв. м, на месте работает пожарный поезд.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Пожарное подразделение находится от станции Мана в 20 километрах. За полчаса, пока сотрудники МЧС добирались до места, огонь перекинулся с горящих вагонов на на постройки и склады леса. Площадь возгорания к моменту прибытия пожарных была 4000 кв. м.


В 6:45 по местному времени на пожар со станции Саянская приехал пожарный поезд. По последним данным, огонь локализован на площади 3000 кв. м.

Работы по тушению пожара продолжаются, — сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. — Угрозы распространения нет, пострадавших нет. На тушение пожара привлекаются 15 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС 8 человека, 3 единицы техники. Причина пожара уточняется.

ТАСС также сообщает, что  место пожара оцепили полицейские, работает следственно-оперативная группа. Ближайший населенный пункт находится в 20 километрах от возгорания.


Ранее пресс-служба МЧС по Красноярскому краю сообщала, что из-за сильного ветра в некоторых районах края будет высокая пожарная опасность. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.