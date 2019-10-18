Четыре вагона с лесом и склады загорелись в Красноярском крае. Пожар оцепила полиция
Утром 18 октября в ж/д тупике станции Мана в Красноярском крае загорелись четыре вагона с лесом. Площадь возгорания, по последним данным МЧС, составляет 3000 кв. м, на месте работает пожарный поезд.
Пожарное подразделение находится от станции Мана в 20 километрах. За полчаса, пока сотрудники МЧС добирались до места, огонь перекинулся с горящих вагонов на на постройки и склады леса. Площадь возгорания к моменту прибытия пожарных была 4000 кв. м.
В 6:45 по местному времени на пожар со станции Саянская приехал пожарный поезд. По последним данным, огонь локализован на площади 3000 кв. м.
Работы по тушению пожара продолжаются, — сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. — Угрозы распространения нет, пострадавших нет. На тушение пожара привлекаются 15 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС 8 человека, 3 единицы техники. Причина пожара уточняется.
ТАСС также сообщает, что место пожара оцепили полицейские, работает следственно-оперативная группа. Ближайший населенный пункт находится в 20 километрах от возгорания.
Ранее пресс-служба МЧС по Красноярскому краю сообщала, что из-за сильного ветра в некоторых районах края будет высокая пожарная опасность.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?