Четыре участка трассы Томск – Каргала – Колпашево отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации. Протяженность подлежащих ремонту участков составляет 39,2 км.

Ремонт дорожного полотна на автотрассе Томск – Каргала – Колпашево мы ведем уже несколько лет, — отметил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. — В 2016 году отремонтировали 19-километровый участок в Шегарском районе. В 2017 году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние привели три участка протяженностью 24,2 километра в Томском районе. В рамках национального проекта ремонт других участков автотрассы мы будем вести и дальше.

Участки 59–63 км в Шегарском районе и 150–172 км в Кривошеинском районе ремонтируют специалисты областного ДРСУ. На участке в Шегарском районе они фрезеруют асфальт и выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. На 22-километровом участке в Кривошеинском районе дорожники занимаются устройством верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Параллельно они восстанавливают остановки, посадочные площадки и автопавильоны.





На участках 95–104 км и 107–112 км в Шегарском районе дорожные работы ведет ООО «Сибстройцены». Подрядчики уже завершили укладку выравнивающего слоя и приступили к устройству верхнего слоя покрытия асфальтобетона.





Дорога Томск – Каргала – Колпашево — основная дорога, связывающая областной центр с северными районами Томской области. Она проходит по Шегарскому, Кривошеинскому, Молчановскому, Колпашевскому, Парабельскому и Каргасокскому районам.