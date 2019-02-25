Четыре тысячи человек подписали петицию в поддержку арестованного хирурга Покушалова
Петицию об изменении меры пресечения врачу Евгению Покушалову с прошением изменить заключение под стражу на домашний арест подписали свыше 4 тысяч человек.
Напомним, об обысках в клинике Мешалкина и аресте замдиректора стало известно утром 20 февраля. 22 февраля Евгений Покушалов заключен под стражу на срок 1 месяц и 30 дней. Вместе с ним под арестом находятся Евгений Первушин, Александр Сорокин и Андрей Третьяков, которых следствие считает причастными к преступной схеме.
Евгения Покушалова обвинили в особо крупном мошенничестве на 1,3 млрд рублей и в легализации преступных доходов. ФСБ выступило против домашнего ареста, посчитав, что известный доктор может скрыться за границей, кроме того, следствие посчитало, что подозреваемый может уничтожить доказательства.
В свою очередь Евгений Покушалов не признал свою вину и отметил, что не понимает, «как такое возможно в цивилизованной стране».
21 февраля на сайте change.org была опубликована петиция с просьбой изменить меру пресечения хирургу.
Евгений Покушалов – один из самых ярких врачей и ученых нашего времени, — говорится в тексте петиции. — Его заслуги признаны не только у нас в стране, но и по всему миру. Об этом говорит включение в международные практические рекомендации для врачей исследований, проведенных под его руководством, которые значимо улучшили лечение пациентов в Российской Федерации и за рубежом. Евгений Анатольевич является инициатором многих научных и образовательных проектов, имеющих колоссальное значение для нашей страны и региона. Талантливый организатор науки, под его руководством проводились фундаментальные, трансляционные и клинические исследования. Благодаря деятельности профессора Покушалова российская медицинская наука начала выходить на мировой уровень, подниматься с колен. И вот работа ведущего российского ученого была прервана внезапным обыском и задержанием. Мы считаем, что был задержан абсолютно невиновный человек. К чему ведут эти показательные задержания? Откуда сразу в СМИ появились обвинительные заключения задолго до первого заседания суда? Только вчера в послании Федеральному Собранию президент России просил Генеральную прокуратуру и Верховный суд пересмотреть свои действия, в том числе относительно мер пресечения. Мы категорически против огульных обвинений и преждевременных выводов, которыми славятся не только «комментаторы», но и многие СМИ. Мы против обесценивания заслуг. Мы считаем, что необходимо действовать с уважением к человеку, имеющему мировое имя. Мы просим проявить уважение ко всем заслугам доктора Покушалова и обеспечить соблюдение всех правовых норм и принципов гуманизма, справедливости и законности при проведении предварительного расследования. Пока идет разбирательство и вина Евгения Покушалова не доказана и не установлена вступившим в законную силу приговором суда, мы просим избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, для того чтобы Евгений Анатольевич мог дальше помогать людям.
На момент написания новости петицию подписали 4052 человека. В комментариях к петиции люди пишут, что не верят в виновность Покушалова, отмечая его заслуги.
«Не могу поверить, что лучшим решением, найденным в российском суде по этому делу, является заключение под стражу. Эти примитивные решения должны быть зарезервированы для реальных преступников, а не для того, чтобы разрушить достоинство или репутацию человека, который спасает жизни (как в моем случае). Конечно, личность доктора Покушалова останется для меня на самом высоком уровне даже после этого нелепого решения суда», — комментирует Alejandro Socolovsky из Великобритании.
В защиту хирурга выступили и члены академии РАН.
«Он абсолютно уникальный хирург, десятки, если не сотни тысяч людей были спасены от аритмии, — говорит председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. — Я был его пациентом, и коллеги были пациентами. У них очень сложный центр, им надо очень много специального оборудования, включая стенты. Мне три стента они поставили прямо к сердцу. Они очень дорогостоящие, производители штучные, в России, насколько я понимаю, только один производитель, в мире, может быть, еще два».
Евгений Покушалов — член Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции, член Европейского общества кардиологии, Американской ассоциации сердца и Общества нарушений ритма сердца.
Лауреат премии правительства Российской Федерации, лауреат государственной премии в области науки и технологий. В 2017 году Покушалову за достижения в области науки награду вручил президент России Владимир Путин. В 2018 году он стал победителем финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
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