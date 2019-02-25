Четыре тысячи человек подписали петицию в поддержку арестованного хирурга Покушалова

Петицию об изменении меры пресечения врачу Евгению Покушалову с прошением изменить заключение под стражу на домашний арест подписали свыше 4 тысяч человек.

Напомним, об обысках в клинике Мешалкина и аресте замдиректора стало известно утром 20 февраля. 22 февраля Евгений Покушалов заключен под стражу на срок 1 месяц и 30 дней. Вместе с ним под арестом находятся Евгений Первушин, Александр Сорокин и Андрей Третьяков, которых следствие считает причастными к преступной схеме.





Евгения Покушалова обвинили в особо крупном мошенничестве на 1,3 млрд рублей и в легализации преступных доходов. ФСБ выступило против домашнего ареста, посчитав, что известный доктор может скрыться за границей, кроме того, следствие посчитало, что подозреваемый может уничтожить доказательства.





В свою очередь Евгений Покушалов не признал свою вину и отметил, что не понимает, «как такое возможно в цивилизованной стране».





21 февраля на сайте change.org была опубликована петиция с просьбой изменить меру пресечения хирургу.