Четыре пожара потушили в лесах Томской области за минувшие выходные

Четыре пожара потушили томские сотрудники МЧС в минувшие выходные, сообщает пресс-служба обладминистрации. Все возгорания произошли на территории Верхнекетского лесничества.

Общая площадь потушенных пожаров составила 0,38 гектара, еще три возгорания локализованы на площади 0,74 гектара. По погодным условиям класс пожарной опасности в лесах Томской области увеличился до 2,9 баллов из 5. Это средняя пожарная опасность.





Всего с начала года в Томской области ликвидировано 162 лесных пожара на общей площади 1645,58 гектаров. 38 из них случились в Верхнекетском районе, 35 в Томском и еще 19 в Первомайском.





При обнаружении лесного пожара нужно звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны»: 8-800-100-9400.