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12 сентября,
2019
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Четыре человека, пострадавших в ДТП на Комсомольском, остаются в больнице

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Четыре человека, пострадавших в ДТП на пр. Комсомольском, остаются в больницах Томска, сообщает пресс-служба облздрава. 

Накануне ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. По данным территориального Центра медицины катастроф, в аварии на проспекте Комсомольском вчера пострадали шесть человек, из них трое — подростки.


Два мальчика-подростка 16 и 17 лет были доставлены в отделение торакальной хирургии Томской областной клинической больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших — молодой человек 18 лет и 37-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи.


Женщине 44 лет и 17-летнему подростку медицинская помощь была оказана амбулаторно, в госпитализации они не нуждались.


На месте ДТП работали четыре бригады скорой помощи, в том числе две реанимационные.

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