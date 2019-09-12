Четыре человека, пострадавших в ДТП на Комсомольском, остаются в больнице

Четыре человека, пострадавших в ДТП на пр. Комсомольском, остаются в больницах Томска, сообщает пресс-служба облздрава.

Накануне ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. По данным территориального Центра медицины катастроф, в аварии на проспекте Комсомольском вчера пострадали шесть человек, из них трое — подростки.





Два мальчика-подростка 16 и 17 лет были доставлены в отделение торакальной хирургии Томской областной клинической больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших — молодой человек 18 лет и 37-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи.





Женщине 44 лет и 17-летнему подростку медицинская помощь была оказана амбулаторно, в госпитализации они не нуждались.





На месте ДТП работали четыре бригады скорой помощи, в том числе две реанимационные.