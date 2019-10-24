Четверых томичей будут судить за производство и продажу «паленого» алкоголя

Четверых томичей будут судить по обвинению в производстве и продаже контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, мужчины произвели более 370 тысяч бутылок на 12 миллионов рублей.

Следствие считает, что с 2011 по 2016 год четверо мужчин в возрасте от 45 до 52 лет торговали «паленым» алкоголем в трех торговых точках Томска. Также под видом легальной деятельности они организовали производство немаркированного алкоголя, который продавали предпринимателям.





Мужчин обвиняют в незаконном предпринимательстве, незаконном создании юрлица, производстве и продаже контрафактного алкоголя и использовании поддельным марок. Двое из четверых обвинения признали.