Чемпионы и пилоны: что ждет томичей на Кубке России по гиревому спорту

Кубок России по гиревому спорту пройдет 20 и 21 сентября во Дворце зрелищ и спорта. На соревнованиях ожидают 25 команд, при этом команда Томской области из 28 человек — самая многочисленная. Всего соберутся 163 спортсмена, из них 40 женщин. По результатам Кубка будет сформирована российская команда участников Чемпионата мира по гиревому спорту в Сербии.





Томскую область представляют победительница первенства Европы 2019 года среди юниоров Ольга Морозова и мастера спорта международного класса: чемпион Европы Иван Черкашин, чемпионы мира Дмитрий Черкашин и Валентин Сутягин.





Для награждения спортсменов подготовлены специальные деревянные кубки от томских мастеров.





Вход на соревнования свободный. Начало 20 сентября, в пятницу, в 11 утра. В 18 часов состоится торжественная церемония открытия, а перед эстафетой в 20 часов выступят спортивные танцовщицы на пилоне.





Полную программу соревнований и онлайн-трансляцию можно найти на сайте Кубка кргс2019.рф.