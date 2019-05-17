Чемпионат России по плаванию в ластах открылся в Томске. Фото
16 мая в Томске открылся чемпионат России по плаванию в ластах, который проходит в центре водных видов спорта «Звездный». В соревнованиях участвуют 259 спортсменов из 22 регионов России.
Томская область впервые в истории принимает национальный чемпионат.
«И это для нас генеральная репетиция, потому что через год Томск принимает чемпионат мира по плаванию в ластах», — отметил губернатор области Сергей Жвачкин на церемонии открытия.
«Томская область по праву проводит самые престижные соревнования. У нас один из лучших в стране центров водных видов спорта, и на его дорожках уже проходили состязания мирового уровня. И у нас одна из лучших в мире школ подводного плавания, которая в этом году отмечает 60», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая чемпионат.
Президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина вручила губернатору золотую медаль в честь 60-летия Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS), которой главу региона наградила президент CMAS Анна Аржанова за большой личный вклад в развитие подводного спорта.
17 мая спортсмены будут состязаться в подводном плавании на 100 метров, плавании в ластах на 200 и 1500 метров, плавании в классических ластах на 200 метров и смешанной эстафете 4х50 метров.
18 мая в программе плавание в ластах на 50 метров, плавание в классических ластах на 50 и 400 метров, подводное плавание на 400 метров и эстафета 4х200 метров (плавание в ластах).
19 мая спортсмены посоревнуются в нырянии в ластах в длину (50 метров), плавании в ластах (800 метров) и эстафете 4х100 метров (плавание в ластах).
Для болельщиков вход будет бесплатным в течение всего чемпионата.
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