Чемпионат России по плаванию в ластах открылся в Томске. Фото

16 мая в Томске открылся чемпионат России по плаванию в ластах, который проходит в центре водных видов спорта «Звездный». В соревнованиях участвуют 259 спортсменов из 22 регионов России.

Томская область впервые в истории принимает национальный чемпионат.





«И это для нас генеральная репетиция, потому что через год Томск принимает чемпионат мира по плаванию в ластах», — отметил губернатор области Сергей Жвачкин на церемонии открытия.





«Томская область по праву проводит самые престижные соревнования. У нас один из лучших в стране центров водных видов спорта, и на его дорожках уже проходили состязания мирового уровня. И у нас одна из лучших в мире школ подводного плавания, которая в этом году отмечает 60», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая чемпионат.





Президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина вручила губернатору золотую медаль в честь 60-летия Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS), которой главу региона наградила президент CMAS Анна Аржанова за большой личный вклад в развитие подводного спорта.