Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в Томске

Чемпионат по спортивному сбору мусора пройдет в субботу на набережной Томи в районе Речвокзала. 14 студенческих команд в течение часа должны будут собрать мусор и правильно его разделить. Соревнования начнутся в 10 часов утра.





По данным мэрии, чемпионат традиционно пройдет в два этапа.





«В районе Речвокзала (Набережная реки Томи) в сборе мусора на скорость будут соревноваться команды учреждений образования», — из сообщения мэрии.





Команды должны будут разделить мусор на стекло, бумагу, пластик и металл. Крупногабаритный мусор (электроприборы, мебель, строительные материалы, металлические изделия) в зачет не принимается. Выиграет та команда, которая сможет набрать больше всех килограммов мусора.





За каждый килограмм веса собранных отходов устанавливаются баллы. Отмечается, что ограничения по весу для команд не устанавливаются.





После взвешивания и подведения итогов собранный мусор загрузят в специализированное авто для дальнейшей переработки и утилизации.​





Второй этап чемпионата пройдет 16 сентября. Организации Томской области наведут порядок в Лагерном саду. В 2019 году мероприятие проводится в рамках волонтерского экологического марафона «Чистые берега Сибири».





Впервые чемпионат по спортивному сбору мусора прошел в Томске в 2016 году. Тогда участники собрали за полтора часа более 1,5 тонн мусора.