Добрые новости
06 августа,
2019
1
видео
Новости

Частный жилой дом сгорел на улице Челюскинцев в Томске

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

Частный жилой дом загорелся в Советском районе Томска в ночь с 4 на 5 августа, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Видео: Регион-70

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме на улице Челюскинцев, 36 поступило в 00:53, а первое подразделение спасателей прибыло на место в 1:00.

Сгорела деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома и пристройки, обгорело и частично обрушилось потолочное перекрытие дома, — говорится в сообщении. — Частично обгорели стены и деревянная обрешетка крыши беседки.

29 спасателей и семь единиц техники тушили огонь более полутора часов. Причина пожара устанавливается. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.