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Частный жилой дом сгорел на улице Челюскинцев в Томске
16 часов назад
Частный жилой дом загорелся в Советском районе Томска в ночь с 4 на 5 августа, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме на улице Челюскинцев, 36 поступило в 00:53, а первое подразделение спасателей прибыло на место в 1:00.
Сгорела деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома и пристройки, обгорело и частично обрушилось потолочное перекрытие дома, — говорится в сообщении. — Частично обгорели стены и деревянная обрешетка крыши беседки.
29 спасателей и семь единиц техники тушили огонь более полутора часов. Причина пожара устанавливается.
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