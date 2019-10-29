Часть Советского района останется без холодной воды

«Томскводоканал» в среду, 30 октября, отключит холодную воду в домах на восьми улицах Советского района.





Так, холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9 до 21 часа 30 октября в связи с работами по подключению новой водопроводной линии на пересечении улиц Никитина и Красноармейской.





Без воды останутся дома по адресам:





ул. Белинского, 3, 5, 6;

ул. Гоголя, 15, 19, 21, 23, 23а, 25, 12а, 12а стр. 1, 18/1, 20, 22, 24;

пер. Даниловский, 9;

ул. Красноармейская, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 14, 14 стр. 6;

ул. Лебедева, 5, 5/8, 5а, 5в;

ул. Никитина, 9, 13, 13/1, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 25, 29а, 29б, 31, 35, 37, 37а, 37б, 6, 8б, 10 стр. 1, 12, 14, 16, 20;

пер. Затеевский, 2;

пр. Фрунзе, 24, 26, 32, 32/1, 40, 46, 86.





«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.