Часть Ленинского района осталась без тепла и горячей воды

Компания «ТомскРТС» проводит ремонтные работы на котельной на Водяной. Из-за работ приостановлена подача горячей воды и отопления в части Ленинского района.

Подача ресурса приостановлена до 20:00 пятницы, 4 октября.





Отключение коснулось следующих адресов:

переулки Днепровский 12, 21, 23, 25, 26; Кузнецкий, 1А 11, 17, 19, 19 стр. 1, 2, 21, 4 ,6, 7, 8, 9; Механический, 1, 1/4, 10, 13, 15, 19, 3; Ново-Станционный, 21, 26, 28, 30; Перевалочный, 10, 6, 9;

переулки Светлый, Строительный, 10, 11, 12, 15, 2, 3, 3а, 4, 5; Урожайный, 15, 22, 23, 24, 25, 25а, 26а, 27, 27/1, 28, 28а, 4; Целинный, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 31а; Черемошинский, 19, 6а; Шпальный, 10, 12, 5, 7, 8;

в домах по проспекту Ленина 196, 198, 200, 200/202, 208, 208/2, 208/2 стр. 1, 208А, 210, 212, 212А, 214, 215, 216, 217 стр. 1, лит Э, 217, 217 стр. 9, 217 стр. 1, 217 стр. 21, 217 стр. 13, 217 стр. 17, 217 стр. 10, 217/1, 217Б, 218, 220, 222, 222а, 224, 225/3, 229, 231, 235, 237, 239, 243/1, 243/2, 245, 255, 257, 259, 261, 263, 271, 283;

по улице 5-й Армии 1, 1А, 10, 10 А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 29, 29/1, 29А, 3, 3А, 36, 4, 4 стр. 4, 4, 5/1, 5А, 6, 7, 9, 9А, 9Б;

по улице Ангарская, 38, 40, 69, 71, 72, 73, 75.





Котельная на Водяной — один из проблемных объектов города. В 2014 году собственник — частная компания «Флора» — была признана банкротом, имущество стало предметом залога по обязательствам должника перед Томским филиалом ОАО «Банк ВТБ». Банк выступил за продажу котельной.





В этом году после многочисленных торгов котельную за 13,3 миллиона рублей выкупила «Сибирская Строительная Компания» (первоначальная цена составляла почти 100 млн рублей, а затем снижалась). Несмотря на покупку, обслуживанием котельной до сих пор занимается «ТомскРТС». Компания вложила в ее ремонт порядка 20 млн рублей.