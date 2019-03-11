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11 марта,
2019
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Часть домов на Елизаровых, Фрунзе, Алтайской останутся без тепла

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

12 марта с 9.00 специалисты «ТомскРТС» проведут ремонт на оборудовании тепломагистрали № 3. Из-за этого часть домов на улицах Алтайская, Елизаровых, Кулагина, Салтыкова-Щедрина, проспекте Фрунзе и прилегающих переулках временно останется без тепла, сообщает пресс-служба компании.

«Температура наружного воздуха во вторник, по прогнозам синоптиков, будет держаться на уровне -2°С, что позволит провести технические мероприятия, сохранив комфортную температуру в жилых домах», — сообщил технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.


Работы планируется выполнить максимально оперативно, после чего теплоснабжение потребителей, попавших под отключение, будет восстановлено в полном объеме.

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