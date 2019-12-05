«Цены за поездки маленькие, а требуют много»: таксисты устроили забастовку в Томске

В Томске сотрудники «Яндекс.Такси» и Uber устроили забастовку. Водители недовольны низкой зарплатой и высокими нормативами по количеству поездок. Бастующие водители собрались на парковке гипермаркета «Лента» по Елизаровых, 13. К моменту приезда журналистов ТВ2 у магазина стояли порядка ста машин, их владельцы временно не принимают заказы.

Цены маленькие за поездки, поездок требуют очень много. Мы не успеваем по 35 заказов в день выполнять. Я сегодня с 6 утра работаю, но всего 16 заказов успел выполнить, — рассказал ТВ2 таксист Александр. — Ладно еще кто-то на своей машине таксует, некоторые берут авто в аренду. А за аренду надо платить, по 1500-1700 в сутки, и еще бензин в бак нужно залить. Нас такие цены не устраивают, и мы решили устроить забастовку. Справедливой сейчас была бы цена от 120 рублей за поездку и выше, даже за поездку от подъезда до подъезда.

«Погоня за 35 заказами этими копеечными идет в ущерб здоровью водителей и пассажиров, — добавил один из собравшихся. — У нас за прошлую неделю было три ДТП, два из них по причине того, что водитель просто заснул за рулем. Мы владельцы автопарка. Машина стоит 900 тысяч рублей, это большие потери».

Таксист Александр добавил, что если после этой забастовки условия работы не изменятся, водители намерены протестовать вновь. «В следующий раз, если ничего не получится, будет жестче, — пообещал Александр. — Мы просто договоримся и встанем все в одном месте на весь день, а люди будут ездить на автобусах».





Добавим, подобные забастовки проходят сразу в нескольких городах России. Участников не устраивают низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Так председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров рассказал, что таксисты, чтобы получать среднюю по городу зарплату, проводят за рулем до 16 часов в день.







Бастующие таксисты решили, что до 4 декабря не будут принимать заказы в утренние и вечерние часы пик. Однако, как рассказала телеканалу Россия 1 пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Наталия Рожкова, бойкота они пока не заметили.







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