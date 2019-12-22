Цены на крепкий алкоголь в России вырастут с нового года

Минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Об этом говорится в приказе Минфина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Цена на водку с нового года увеличится до 230 рублей за бутылку объемом пол-литра. Минимальная розничная цена на коньяк вырастет до 433 рублей за пол-литровую бутылку. Цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, повысят с 1 января до 57 рублей за литр. Игристое вино (шампанское) будет стоить 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции, сообщается на официальном портале правовой информации.





Приказ Минфина вступит в силу 1 января 2020 года.





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