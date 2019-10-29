Центробанк понизил ключевую ставку. Чего ждать?

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Центробанк понизил ключевую ставку до 6,5 %. Почему это произошло и чего ждать дальше? На эти вопросы отвечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

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Понижение ставки ЦБ до 6,5 % разошлось с прогнозом рынка и противоречит предыдущему релизу ЦБ.

По словам Наталии Орловой, это решение противоречит предыдущему релизу ЦБ. Ожидалось, что снижение произойдет до 6,75 %.

«Тем не менее мы не считаем, что сегодняшнее решение полностью соответствует ожиданиям рынка. Кроме того, оно сильно противоречит весьма консервативной тональности регулятора. Более того, в сентябре в ходе пресс-конференции глава ЦБ указала на то, что решение по следующему понижению ставки будет принято в ходе следующих трех заседаний, оставив у рынка впечатление того, что факт понижения ставки отнюдь не очевиден», — считает Наталия Орлова.

ВВП неожиданно вырос на 1,9 % годовых в третьем квартале 2019 года.

Специалист подчеркивает, что это решение не совсем соответствует последним экономическим индикаторам.

«С момента последнего заседания ЦБ многие макропоказатели показали улучшение: рост промпроизводства на 2,9 % годовых, рост ненефтяного экспорта до 7 % годовых в третьем квартале 2019 года. По данным Росстата, рост ВВП ускорился с 0,7 % годовых в первом полугодии 2019 до 1,9 % — в третьем квартале 2019. Реальные располагаемые доходы в третьем квартале 2019 выросли на 3 % – еще один пример позитивной макростатистики. Однако нет впечатления, что бюджетные риски ушли с повестки дня. Напротив, Минфин недавно указал на свое намерение провести индексацию зарплат бюджетников на 5,4 % годовых в 2020 году. Этот шаг явно усилит инфляционные риски в сравнении с первоначальными ожиданиями. Кроме того, мы не исключаем, что запланированные на этот год бюджетные расходы полностью профинансированы не будут, что открывает возможности по их переносу на следующий год», — подчеркивает Орлова.

Инфляционные ожидания на уровне 8,9 % противоречат решению ЦБ. Сегодняшнее понижение ставки выглядит подстройкой к низкой текущей инфляции.

Наталия Орлова рассказывает, что обычно ЦБ прогнозирует высокую инфляцию. По данным на 30 сентября, уровень инфляции составлял 8,9 %, то есть был почти сопоставим с августовским уровнем 9,1 % и июльским 9,4 %. Но теперь, согласно пресс-релизу ЦБ, это дало основание для снижения ставки.

«В ситуации слабых экономических доводов в пользу сегодняшнего понижения ставки этот выглядит следствием двух обстоятельств, — размышляет специалист Альфа-Банка. — Во-первых, фактическая инфляция оказалась гораздо ниже прогноза ЦБ – теперь ЦБ ожидает инфляцию на уровне 3,2-3,7 % по итогам 2019 года против 4,0-4,5 %, которые были в начале сентября. Но прогноз ЦБ на 2020 год – инфляция 3,5-4,0 % годовых, что не делает необходимым сегодняшнее резкое движение ставки. Во-вторых, ЦБ находится под давлением альтернативного прогноза по инфляции, предлагаемого правительством, сам факт существования которого достаточен, чтобы оказывать давление на решения ЦБ».

Ожидания в отношении действий ЦБ на следующем заседании по ставке 13 декабря неопределенные.