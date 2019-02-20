Центробанк: Инфляция в Сибири ускорилась

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В январе 2019 годовая инфляция в СФО ускорилась до 5,1% после 4,3% в декабре 2018 года. Этот показатель близок в общероссийскому показателю (5%), сообщило сибирское управление Центробанка.

Более всего годовая инфляция повысилась в сегменте услуг и продовольствия: 5,4% в январе после 3,7% в декабре и 5,2% после 4,4% соответственно. При этом вклад непродовольственных товаров в повышение темпов роста остался небольшим. Больше половины товаров дорожали темпами ниже 4% (отметим, цель Банка России по инфляции — 4%), десятая часть потребительского ассортимента подешевела.



«Основными факторами ускорения инфляции в январе стали повышение НДС и регулируемых тарифов, а также ситуация на базовых рынках сельхозпродукции, в том числе зерна, мяса, яиц, сахара и других. Для непродовольственных товаров эффект от повышения НДС сглаживала умеренная динамика потребительской активности, на цены также влияла относительно стабильная динамика курса рубля», – пояснила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Среди платных услуг более всего подорожали услуги ЖКХ — на 6,2% за год. Вдвое выросла стоимость утилизации твердых бытовых отходов, что связывают с введением с 1 января новой системы вывоза и утилизации мусора. В некоторых регионах, в том числе Томске, выросли тарифы общественного транспорта. Это коснулось Омска, Алтайского края, Новосибирска, Кемерова.

Центробанк отметил, что часть услуг в январе обходилась сибирякам дешевле, чем в январе прошлого года — потребительские кредиты, полисы КАСКО и страхование жилья.

В продовольственном сегменте ускорился рост цен на мясо и птицу, яйца, сахар и сыры.



«Сейчас цены на эти товары возвращаются на экономически обоснованный уровень. После избытка продукции, который мы видели в прошлые годы, произошло выравнивание спроса и предложения на эти товары», – отметила Марина Асаралиева.