Центр Томска стоит в четырехкилометровой пробке из-за ДТП

Длинная пробка образовалась на проспекте Ленина вечером 9 октября. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», скорость движения на центральном проспекте города оценивается от трех до семи километров в час. По словам очевидцев, причина затора в ДТП, которое произошло у Театра юного зрителя.

«Напротив остановки ТЮЗ, где был гастроном «Нижний», цепанулись Lada Kalina и троллейбус. Обе полосы заблокированы в сторону площади Ленина», — отмечают очевидцы в группе «Регион 70».





Сообщают очевидцы и еще об одной аварии в центре города. На Главпочтамте столкнулись два легковых автомобиля. Пострадавших нет.





По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено от улицы Учебной до магазина «Искра». Также наблюдается затор от площади Ленина до Центрального рынка. Кроме того, затруднено движение и на прилегающих улицах — Гагарина, Аркадия Иванова, Московском тракте.





В целом пробки в городе оцениваются на семь баллов.