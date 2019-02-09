Центр Томска освободят от аварийного жилья под новостройки
В 2018 году было расселено рекордно малое количество людей из аварийного жилья — всего 130 семей. Для сравнения: в 2016 году 635 семей, в 2017 году 560 семей. Однако заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто не унывает и считает, что в ближайшие пять лет мы не только переселим практически всех проживающих в аварийных условиях людей, но и расчистим центр Томска.
Мы в ожидании большой федеральной программы, она уже обозначена в национальном проекте — 6,5 млрд рублей, 125 тысяч квадратных метров. Программа стартует в 2019 году, мы надеемся, что она послужит очень серьезным драйвером для нашей строительной отрасли. Есть принцип расселения 50 % на 50 %. В итоге может получиться минимум 12-15 миллиардов рублей на эти цели.
Самое главное, что эта программа поможет освободить территорию в центре, о которой мечтают все застройщики города. Себестоимость жилья невысокая, коммуникации близко, продавать можно дорого.
Мы начнем заниматься реновацией городской территории. Представьте себе, у нас во многих районах, там, где размещается аварийное жилье, плотность застройки - тысяча метров на гектар. Это даже в деревнях такого не бывает. Нормативная площадь - 10 000 квадратных метров на один гектар. Поэтому у нас есть серьезные основания для того, чтобы считать, что с реализацией программы по расселению аварийного жилья мы получим территории в центре города для новых микрорайонов. То, о чем мы мечтали, становится реальностью. У нас появится простор не только для крупных застройщиков, но и для тех, кто только мечтает заняться строительством.
В связи с этим заявлением заместителя губернатора становится понятным, почему мэрию и обладминистрацию не устраивает проект границ исторического поселения Томска, который разработан, как сказал Евгений Паршуто, каким-то «иноземным «Валбэком». Среди аварийных домов немало памятников деревянной архитектуры. Чтобы их снести и построить многоэтажки, аварийные деревяшки должны быть за границами исторического поселения Томска. «Иноземные» эксперты на это не идут. С институтом «Сибспецпроектреставрация», который находится на грани банкротства, договориться будет легче. Тем более что этим институтом руководит Олег Лещинер, человек, строительному бизнесу не чужой.
Документацию на определение границ исторического поселения Томска заказывает администрация Томска. Историческое поселение занимает там всего несколько процентов от территории большого Томска. Несколько процентов, но администрация города планирует его уменьшить еще в несколько раз. Все федеральные эксперты, даже Совет при губернаторе Томской области, категорически против сокращения границ исторического поселения, но город отстаивает свою позицию по одной простой причине: они руководствуются сиюминутными тактическими соображениями — разрешить высотную застройку в городе, — говорил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.
Теперь понятно, что обладминистрация определилась. Профильный замгубернатора определенно высказался за новостройки в центре города. Строительному лобби сегодня впору праздновать. Все идет по плану.
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