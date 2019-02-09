Центр Томска освободят от аварийного жилья под новостройки

Мы начнем заниматься реновацией городской территории. Представьте себе, у нас во многих районах, там, где размещается аварийное жилье, плотность застройки - тысяча метров на гектар. Это даже в деревнях такого не бывает. Нормативная площадь - 10 000 квадратных метров на один гектар. Поэтому у нас есть серьезные основания для того, чтобы считать, что с реализацией программы по расселению аварийного жилья мы получим территории в центре города для новых микрорайонов. То, о чем мы мечтали, становится реальностью. У нас появится простор не только для крупных застройщиков, но и для тех, кто только мечтает заняться строительством.