Центр развития городской среды ищет способы возрождения Нарыма

Как отмечают в Центре развития городской среды, сейчас одна из самых острых проблем территории — отсутствие транспортной доступности. Все рейсовые автобусы до Парабели сегодня отменены, количество выездов катера сокращено до одного в день: утром от Нарыма до Парабели, вечером обратно. Вместимость судна — до 20 человек. Даже если в Парабель добраться на своем транспорте, с катером придется договариваться заранее, иначе не попадешь на борт.





Туристы попадают в Нарым в основном благодаря круизу по Оби из Новосибирска в Сургут или Салехард. При этом остановиться с ночевкой в Нарыме нельзя, там нет гостиницы и общепита для приезжающих гостей. Также на территории музея запрещено продавать сувениры, поэтому не существует официальных нарымских магнитов и открыток.





В самом Нарыме целая улица домов, которым присвоили статус исторических объектов регионального и федерального значения. Таких зданий по улице Куйбышева 21, еще шесть — на соседней. Они разрушаются, и местные жители не могут это остановить, так как по закону любые ремонтно-реставрационные работы могут проводить только специалисты, и то после специальной экспертизы.





Летом 2019 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил подготовить комплексный проект обустройства села Нарым в Парабельском районе.





Центру развития городской среды предложили составить дорожную карту развития Нарыма. В нее могут войти предложения по решению проблем транспортной доступности для жителей и туристов, берегоукрепительные работы, консервация и реставрация объектов исторического наследия, туристическая инфраструктура, создание арт-объектов, которые бы показывали уже утраченные постройки, и т. д.







Сейчас ведется работа по сбору информации и идей, обсуждение с волонтерами и местными жителями существующих потребностей и возможных решений. Со временем, если Нарыму вернут статус исторического поселения, он сможет участвовать в конкурсе малых городов и исторических поселений.

