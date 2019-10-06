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06 октября,
2019
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Центр помощи многодетным и одиноким матерям сгорел в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Несколько частных домов загорелись в Заельцовском районе Новосибирска, сообщает «Тайга.Инфо». Издание отмечает,  что пожаром уничтожен центр помощи многодетным семьям.

Центр помощи многодетным и одиноким матерям сгорел в Новосибирске
Фото: tayga.info

«Два гидранта, находящиеся рядом, оказались неисправны, — заявили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — На место пожара были выдвинуты резервные силы для подвоза воды».


Как сообщили «Тайге.Инфо» очевидцы, от огня серьезно пострадал центр помощи многодетным семьям на улице Сухарная, 148. Центр помогал многодетным и одиноким матерям 11 лет. Там находились инвалиды и пенсионеры, оставшиеся без жилья. Он специализировался на благотворительных акциях по поддержке одиноких матерей, многодетных и малоимущих семей.

Центр помощи многодетным и одиноким матерям сгорел в Новосибирске
Фото: tayga.info
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