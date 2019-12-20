Центр организации дорожного движения появится в Томске с 1 января. Главная причина создания центра — изменение законодательства, согласно которому с 2020 года все светофоры должны находиться в ведении муниципалитета.

«Сегодня идет процесс приемки объектов от областного СМЭУ. На баланс города уже принято 139 светофоров, всего же предстоит содержать около 240. Общий бюджет учреждения достигнет почти 32 млн рублей, из которых почти 27 млн будут направлены на организацию дорожного движения, в том числе содержание светофоров», — отметил заммэра Вячеслав Черноус.





Предполагается, что специалисты центра будут курировать вопросы установки и содержания светофоров, дорожных знаков, разрабатывать комплексные схемы организации дорожного движения. Также они будут решать вопросы организации уличного освещения и технического присоединения объектов электроснабжения в полосе отвода автомобильных дорог — светофоров. Все это позволит сделать эффективными существующие схемы дорожного движения и повысить безопасность томичей за счет грамотного распределения транспортных и пешеходных потоков, освещения проезжей части и тротуаров и пр.



Штатная численность центра составит 10 человек.