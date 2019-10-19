Цена на человека: «От 100 рублей до 100 тысяч долларов». В Томске прошел тренинг против торговли людьми

С 17 по 19 октября в Томске прошел тренинг «Предотвращение торговли людьми в России». Его провели психологи благотворительного фонда «Безопасный дом» Екатерина Батуева и Вероника Антимоник.

«Часто торговля людьми связана с организованной преступностью. Есть три основных направления в деятельности мировых организованных преступников — это торговля оружием, торговля наркотиками и торговля людьми», — рассказала психолог, тренер фонда «Безопасный дом» Екатерина Бутаева.





По словам Бутаевой, в современном мире в рабстве находятся 40,3 млн людей.





«До 80% от этой цифры — это женщины и дети. Так из России продано более 500 тысяч женщин и детей в более, чем 50 стран мира», — отмечает Бутаева.





Так по статистике, одна из трех девочек в течение года после выпуска из детдома вовлекается в проституцию. Мальчики часто попадают в трудовое рабство, в криминал. Также в группе риска дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы, дети из бедных семей, многодетные матери, пожилые люди и инвалиды.





Сейчас исследованием рабства занимается организация Global Slavery Index. Согласно их данным, нет страны, в которой бы полностью отсутствовала торговля людьми. Отличаются только масштабы. Так в кавказских республиках мужчин эксплуатируют на кирпичных заводах, на юге России (Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский край) заставляют работать в сельском хозяйстве.





По словам, представительниц фонда каждый из нас так или иначе потребляет продукты созданные рабами, пусть даже мы об этом не подозреваем. Есть специально разработанный тест (www.slaveryfootprint.org, в настройках есть русский язык), который анализирует сколько и чего мы потребляем, и на основе этого говорит о том «сколько рабов на нас работает».





На вопрос одной из участниц мероприятия: «Сколько стоит человек?», Вероника Антимоник ответила: «От 100 рублей, до 100 тысяч долларов, встречали».





Фонд «Безопасный дом» образован в 2013 году. Его деятельность направлена на поддержку социально-уязвимых групп, оказание помощи пострадавшим и реализацию программ по предотвращению торговли людьми и насилия. Ежегодно помощь получают порядка 450 пострадавших.