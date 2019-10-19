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19 октября,
2019
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Цена на человека: «От 100 рублей до 100 тысяч долларов». В Томске прошел тренинг против торговли людьми

Александра Якимчук
Александра Якимчук
53 минуты назад

С 17 по 19 октября в Томске прошел тренинг «Предотвращение торговли людьми в России». Его провели психологи благотворительного фонда «Безопасный дом» Екатерина Батуева и Вероника Антимоник. 

«Часто торговля людьми связана с организованной преступностью. Есть три основных направления в деятельности мировых организованных преступников — это торговля оружием, торговля наркотиками и торговля людьми», — рассказала психолог, тренер фонда «Безопасный дом» Екатерина Бутаева. 


По словам Бутаевой, в современном мире в рабстве находятся 40,3 млн людей.


«До 80% от этой цифры — это женщины и дети. Так из России продано более 500 тысяч  женщин и детей в более, чем 50 стран мира», — отмечает Бутаева.


Так по статистике, одна из трех девочек в течение года после выпуска из детдома вовлекается в проституцию. Мальчики часто попадают в трудовое рабство, в криминал. Также в группе риска дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы, дети из бедных семей, многодетные матери, пожилые люди и инвалиды.


Сейчас исследованием рабства занимается организация Global Slavery Index. Согласно их данным, нет страны, в которой бы полностью отсутствовала торговля людьми. Отличаются только масштабы. Так в кавказских республиках мужчин эксплуатируют на кирпичных заводах, на юге России (Волгоградская, Астраханская области, Краснодарский край) заставляют работать в сельском хозяйстве. 


По словам, представительниц фонда каждый из нас так или иначе потребляет продукты созданные рабами, пусть даже мы об этом не подозреваем. Есть специально разработанный тест (www.slaveryfootprint.org, в настройках есть русский язык), который анализирует сколько и чего мы потребляем, и на основе этого говорит о том «сколько рабов на нас работает».  


На вопрос одной из участниц мероприятия: «Сколько стоит человек?», Вероника Антимоник ответила: «От 100 рублей, до 100 тысяч долларов, встречали».


Фонд «Безопасный дом» образован в 2013 году. Его деятельность направлена на поддержку социально-уязвимых групп, оказание помощи пострадавшим и реализацию программ по предотвращению торговли людьми и насилия. Ежегодно помощь получают порядка 450 пострадавших.

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